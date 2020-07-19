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19.07.2020 19:34
Рубрика: Власть

Защита должна знать

Палата адвокатов объяснила правила адвокатского запроса
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 157(8211)
Федеральная палата адвокатов объяснила, какие вопросы вправе задавать защитник в своем адвокатском запросе. Вкратце: если информация не относится к ограниченно доступной, ее обязаны предоставить защитнику.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Некоторые сомнения по поводу запросов возникли в МВД. В ФПА поступило обращение от одного из заместителей начальника Следственного департамента МВД РФ. Он написал, что в следственные подразделения ведомства часто поступают адвокатские запросы о предоставлении информации, которая, по его мнению, может представлять собой данные о проводимом расследовании.

Фото: Photoxpress.ru
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Иными словами, не требуют ли адвокаты слишком многого от следствия? Нет ли здесь чего-то нечестного и нечистоплотного, вроде попытки заглянуть в карты оппонента?

В ответе, подготовленном советом ФПА, указано, что, согласно закону, адвокат "вправе собирать сведения, необходимые для оказания юридической помощи, в том числе запрашивать справки, характеристики и иные документы от органов государственной власти и иных организаций".

Президент ФПА РФ Юрий Пилипенко отметил необходимость исходить из презумпции добросовестности и добропорядочности адвокатов, пока в рамках дисциплинарного производства не доказано иное.

Информация нужна адвокату, чтобы качественно подготовить линию защиты. Как отмечают в адвокатуре, законодатель предусмотрел только два ограничения при определении круга сведений, которые адвокат вправе собирать с помощью запросов при оказании доверителю квалифицированной юридической помощи. Это касается, во-первых, информации с ограниченным доступом и, во-вторых, сведений с особым порядком их предоставления. Также в ответе МВД Совет ФПА напомнил, что недавно дал разъяснение о допустимых способах реализации адвокатом права на обращение с запросом о предоставлении документов и фактических сведений. Этот внутренний документ адвокатского сообщества направлен, в первую очередь, "на недопустимость получения с помощью адвокатских запросов мнений адресатов запросов по толкованию ими правовых норм, а также использования адвокатских запросов для фактического обжалования процессуальных решений уполномоченных органов".

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Проще говоря, нельзя под видом запросов рассылать жалобы, а также запрашивать, как должностные лица трактуют те или иные нормы. Допустим, запрос начальнику следственного отдела "почему подчиненный вам следователь не выполняет такие-то нормы УПК", по сути запросом не является.

Фото: iStock
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"Цель, для которой адвокат истребует информацию с помощью адвокатского запроса, известна только самому адвокату и его подзащитному. Любая информация может быть использована как доказательство, обосновывающее позицию защиты. По формальным признакам адресата и существа поставленного адвокатом вопроса невозможно опровергнуть цель собирания адвокатом доказательств для обоснования правовой позиции по делу", - отмечается в письме ФПА.

Власть Право Проблемы адвокатуры

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