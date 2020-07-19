Федун назвал "Зенит" дутым чемпионом и раскритиковал судейство

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун прокомментировал итоги полуфинального матча Кубка России, в котором "красно-белые" проиграли "Зениту" (1:2) и уже третий сезон подряд остались без трофеев.

По словам Федуна, спартаковцы были ничуть не хуже соперника. А питерскому клубу без, как он выразился, судейской поддержки будет сложно в Лиге чемпионов.

"Хочу сказать спасибо ребятам. Они бились, не остановились после липового пенальти (его можно было назначить при большом желании, вот его и назначили), после незасчитанного гола. "Спартак" был ничуть не хуже дутого чемпиона. А в Лиге чемпионов они огребут. В этом у меня нет никаких сомнений, поскольку не будет судейской поддержки", - приводит слова Федуна "Спорт-Экспресс".

Что касается сезона "Спартака" в целом, то Федун, по понятным причинам, остался им крайне недоволен.

"Плохо оцениваю сезон. Для нас любое место ниже второго неудовлетворительно. Тем не менее, команда мужает, терпит тот произвол, который мы сегодня наблюдали", - сказал Федун.