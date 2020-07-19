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19.07.2020 05:40
Рубрика: В мире

Генсек ООН выступил за глобальную реформу мировых институтов власти

Текст: Максим Макарычев

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обвинил мировые державы в игнорировании неравенства и призвал к глобальной реформе в МВФ и Всемирном банке. Проводя ежегодную лекцию для "Фонда Нельсона Манделы" по видеоконференции через интернет, Гутерриш выступил за "новую глобальную сделку". По его словам, она должна обеспечить более широкое и справедливое распределение власти, богатства и возможностей на международном уровне, отмечает Reuters.

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"Страны, которые вышли на первое место среди мировых держав более семи десятилетий назад, отказались обсуждать реформы, необходимые для изменения властных отношений в международных институтах", - сказал Гутерриш, добавив, что ярким примером этому являются состав и право голоса в Совете Безопасности ООН и в советах Бреттон-Вудской системы, которая включает в себя Международный валютный фонд и Всемирный банк.

По словам генсека ООН, неравенство начинается как раз в этих глобальных институтах и борьба с ним должна начинаться с их реформирования. Гутерриш подчеркнул, что пандемия выявила ложное представление о том, что свободные рынки могут обеспечить здравоохранение для всех и разоблачила миф о том, что "мы все находимся в одной лодке".

Гутерриш сказал, что богатые страны "не смогли оказать поддержку, необходимую для помощи развивающемуся миру", а пандемия "привела к трагическому разрыву между личными и общими интересами". Изменяющийся мир нуждается в новой политике социальной защиты с сетями безопасности, включая всеобщее медицинское страхование и возможность получения универсального базового дохода, заключил глава международной организации.

Между тем

По данным университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 5 утра по московскому времени, 19 июля, в мире зафиксировано 14 миллионов 223 тысячи 132 случая заражения и 601 тысяча 927 смертельных исходов. ООН обратилась с просьбой к развитым государствам оказать помощь бедным странам в размере 10,3 миллиардов долларов, но получила только 1,7 миллиарда долларов.

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