Гран-при детского конкурса "Славянского базара" завоевала Ангелина Ломако

Вокальный Олимп Международного детского музыкального конкурса "Витебск-2020", который состоялся в минувшую субботу, покорила восходящая белорусская звездочка Ангелина Ломако, информирует БЕЛТА.

14-летняя минчанка, став обладательницей Гран-при, констатирует агентство, была на седьмом небе от счастья. Она призналась, что не ожидала получить такую высокую награду, рассчитывала, в лучшем случае, на первую премию. "У меня сразу слезы потекли и не могла ничего сказать. Я к этому долго шла, чтобы у меня была такая ступенька в жизни", - сказала Ангелина и призналась, что победа стала возможной благодаря поддержке семьи. "В Витебске чувствую поддержку, когда приезжаю на местную сцену, - добавила она. - Сразу понимаю, что это моя земля и мне здесь рады".

На конкурсе Ангелине достался в первой части музыкального марафона пятый номер, который мальчишкам и девчонкам обычно добавляет оптимизма. А вот во второй части она выступала под номером 13. Но, как призналась исполнительница, она не верит в магию чисел, тем более что вместе с ней на фестивале присутствовал ее самый сильный "оберег" - вся семья.

Следует пояснить, что в этом году детский конкурс, в котором выступали представители 17 стран, проходил в двух частях. В первой ребята исполнили песню композитора страны на родном языке, а во второй части выступили с композицией на выбор. Ломако исполнила авторскую композицию "Вольная" на белорусском языке, а вторую песню "Зарождение" спела на фарерском (северогерманском) языке.

Обладателем I премии конкурса стал Криступас Кэрулис из Литвы, а вторую премию разделили Жасмин Тлеумбетова из Казахстана и Владимир Серков из России. Лауреатами III премии стали молдованка Богдана-Бьянка Вистерничану и украинка Анастасия Мартынюк.

Кроме того, белорусские и российские конкурсанты отмечены дипломами Парламентского собрания Союза Беларуси и России, резюмирует агентство.