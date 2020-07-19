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Правила начисления налога на транспорт могут измениться

В Госдуме предложили освободить от уплаты транспортного налога автовладельцев, кто более 6 месяцев не пользуется машиной в случае поломки, переезда в другой город или по другой причине. Номера при этом будут сдаваться в ГИБДД. Мера наказания тех, кто приостановил регистрацию автомобиля, но продолжил им пользоваться, пока не разработана.

Фото: Александр Астафьев / POOL / ТАСС
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Роспотребнадзор обновил правила для кафе и ресторанов

Заведения общепита теперь не смогут включать в счет расходы, не связанные со стоимостью товара, - чаевые, комиссии и т.д. В проекте документа Роспотребнадзора предлагается закрепить возможность дистанционного оформления заказа - в этом случае заведение должно будет обзавестись электронной жалобной книгой. В новых правилах также оговорено, что рестораны и кафе должны будут указывать состав блюд, включая количество белков, жиров и углеводов.

Россия к 2028 году займет пятую долю мирового экспорта зерна

Россия через несколько лет будет контролировать 20% мирового экспорта зерна, подсчитали в издании National Interest. Глобальное потепление также усилит позиции страны на зерновом рынке, так как в ряде стран можно ожидать засух, лесных пожаров и других природных катаклизмов. В издании опасаются, что Россия может использовать свое положение "зернового лидера" в политических целях.

В Госдуму внесли законопроект о налоговом маневре для IT

Для IT-компаний установят один из самых низких налогов в мире (3%), а с 2021 года для них будут действовать пониженные страховые взносы. Документ внесен на рассмотрение в Госдуму. Аналогичные преференции коснутся и российских разработчиков электроники.

Фото: iStock
В Совете Федерации предложили перезапустить российский туризм

Россиянам компенсируют затраты на отдых

На поддержку внутреннего туризма могут выделить порядка 15 млрд рублей. Проект постановления об этом подготовил Ростуризм. Субсидии будут предоставляться непосредственно физическому лицу при оплате туристской поездки длительностью не менее 5 дней. Сумма возмещения составит 5 тысяч рублей за каждые 25 тысяч рублей стоимости туруслуги, но не более 15 тысяч рублей на человека.

Кредитование вышло на докризисный уровень

В июне темпы розничного и корпоративного кредитования практически вышли на докризисный уровень, говорится в обзоре Банка России. Корпоративный портфель вырос на 0,5% после околонулевого роста в мае. Заметное оживление произошло в розничном кредитовании (+1%) после слабого роста в мае (+0,2%) и снижения в апреле (-0,7%). В большей мере растет ипотека - из опросов крупнейших банков следует, что ипотечный портфель прибавил 1,5%.

Экспортерам вернут субсидию на сертификацию

Подписано постановление правительства о возобновлении субсидий по сертификации и омологации (адаптация продукции к требованиям зарубежных рынков) для экспортно ориентированных компаний. Теперь экспортеры смогут возместить до 80% затрат на сертификацию и до 50% расходов на омологацию. На субсидию выделено более 450 млн рублей.

Цитата
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Денис Мантуров, министр промышленности и торговли:

Постановлением предусмотрен четкий показатель эффективности: через три года объем экспорта должен быть в 10 раз больше, чем сумма полученной субсидии

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