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19.07.2020 09:42
Рубрика: В мире

Huawei провела секретные переговоры с Лондоном

Текст: Максим Макарычев

Huawei провела секретные переговоры с Лондоном и хочет вернуться в Альбион, если Трампа не переизберут президентом США, сообщили на условиях анонимности источники Guardian в высших эшелонах власти Британии. Решение о запрете использования в Альбионе сети 5G Telecoms технологического гиганта Huawei, отметили собеседники издания, вызвано "геополитическими" причинами и огромным давлением на британские власти со стороны президента США Дональда Трампа.

Фото: AP Photo/Frank Augstein
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В дни, предшествовавшие принятию решения о запрете, о котором было объявлено в прошлый вторник, состоялись интенсивные дискуссии и проводился конфиденциальный обмен информацией между правительством и должностными лицами Уайтхолла, с одной стороны, и руководителями Huawei, с другой. В Лондоне высокопоставленным руководителям Huawei намекнули на то, что это решение может быть пересмотрено в будущем, возможно, если Трамп не сможет выиграть второй срок, а антикитайская позиция в Вашингтоне с приходом к власти демократов ослабнет. В Huawei выразили удовлетворение итогами этих не публичных переговоров, надеясь, что британское правительство пересмотрит свое решение.

Между тем, отмечают наблюдатели, частные признания членов правительства не имеют ничего общего с публичными заявлениями ряда министров, которые заявили, что Huawei был запрещен из-за новых проблем с обеспечением безопасности, поднятых британским Национальным центром кибербезопасности (NCSC). В частности, Оливер Дауден, государственный секретарь по вопросам цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта, заявил, что новые санкции, запрещающие продажу деталей китайской компании, произведенных в США, изменили баланс риска безопасности. Huawei теперь придется получать их из других менее безопасных источников. "Новые меры США ограничивают способность Huawei производить важные продукты с использованием технологий или программного обеспечения США. NCSC сообщил правительству, что они существенно изменили свою оценку безопасности присутствия Huawei в британской сети 5G", - отметил Дауден, добавив, что Британия больше не может быть уверена в том, что сможет гарантировать безопасность будущего оборудования Huawei 5G.

Напомним, что в январе британское правительство объявило о том, что оборудование Huawei может использоваться в его новой сети 5G на ограниченной основе. Это привело к жесткой критике со стороны членов парламента от тори, в том числе бывшего лидера консервативной партии Иана Дункана Смита, который охарактеризовал Huawei как "руку Коммунистической партии Китая, представляющую опасность для страны".

Фото: EPA-EFE/NEIL HALL
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Решение о запрете использования сетей китайского технологического гиганта, озвученное 7 июля, отмечают аналитики, поставило под сомнение обещание Бориса Джонсона о предоставлении сверхбыстрой широкополосной связи каждому дому и бизнесу по всей стране к 2025 году и заставило Пекин предупредить Лондон об ответных мерах. Это решение также привело к обвинениям в том, что британское правительство лояльно относится к Трампу, который ведет дипломатическую войну против Китая из-за коронавируса, прав человека, торговли и Huawei в преддверии выборов президента США. Эксперты предупредили правительство страны о том, что глава Белого дома препятствует попыткам Британии войти в авангард мирового технологического прогресса.

Депутат от лейбористской партии Кеван Джонс, бывший британский министр обороны, который сейчас работает в комитете по разведке и безопасности Палаты общин, выразил мнение, что давление США существенно повлияло на решение Даунинг-стрит. "Конечно, безопасность должна быть приоритетом номер один, но ясно, что это решение было принято по геополитическим причинам, а не с учетом экономических выгод для Великобритании", - сказал он.

На будущей неделе государственный секретарь США Майк Помпео посетит Лондон и проведет переговоры с депутатами тори, в том числе с Дунканом Смитом, которые выступают против Huawei. Ожидается, что он попытается лоббировать правительства других европейских стран в ходе своего визита в Старый Свет.

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