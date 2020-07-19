Исполнение решений по притворным искам будут блокировать

Министерство юстиции России подготовило законопроект, позволяющий приостанавливать исполнение судебных решений, если есть серьезные подозрения, что долг фиктивный.

Несколько лет назад стало известно о новой схеме, которую используют для нелегальных операций: легализации темных средств, вывода средств за рубеж и т.д. Некая вновь созданная фирма открывает в банке счет, на который откуда ни возьмись начинают поступать средства. Затем к фирме официально подается иск, якобы она не отдает какой-то заем или что-то в том же роде. Сама фирма претензий не отрицает, стоически принимает поражение в суде и потом расплачивается по судебному иску. Таким образом деньги по судебным решениям могут быть выведены и за рубеж, причем на легальных основаниях.

Подобные схемы активно выявляются и пресекаются соответствующими органами. Когда в ходе судебного разбирательства возникают подозрения, что речь о своего рода "договорном матче", к делу привлекается Росфинмониторинг. Как сообщили в ведомстве, в прошлом году "в целях минимизации рисков использования судебной системы для обналичивания и вывода денег за рубеж по притворным основаниям Росфинмониторинг привлекался в процессы в качестве третьего лица почти 4 тысячи раз. Общая сумма исковых требований, рассмотренных службой, составила более 150 миллиардов рублей. С учетом наших заключений приняты решения об отказе в исковых требованиях на общую сумму около 38 миллиардов рублей".

Иными словами, подозрения не всегда сбываются, но отмахиваться от них нельзя, надо тщательно разобраться. Иногда бывает, что притворный иск не удалось разоблачить сразу. Тогда исполнительный лист направляется приставам, но может быть предъявлен и напрямую в банк. Министерство юстиции предлагает блокировать по решению суда исполнение таких решений. "Законопроектом предлагается предусмотреть приостановление исполнения исполнительного документа на основании судебного постановления, вынесенного по результатам рассмотрения заявления государственного органа в защиту публичных интересов в целях исключения злоупотреблений со стороны взыскателей, имеющих такие исполнительные документы", пояснили в ведомстве.