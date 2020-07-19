Итальянская полиция обнаружила кокаин, спрятанный в кофейных зернах

Итальянская полиция в аэропорту Милана обнаружила кокаин, спрятанный внутри отдельных кофейных зерен в упаковке, отправленной авиапочтой из Колумбии.

Полицейские в миланском аэропорту Мальпенса обратили внимание на подозрительную посылку, которая прибыла из южноамериканской страны: она была адресована Сантино Д'Антонио, по имени криминального авторитета из фильма "Джон Уик - 2". Специально обученная собака также отреагировала на посылку.

Она была отправлена под контролем в конечный пункт назначения в табачную лавку во Флоренции. При попытке забрать посылку был арестован 50-летний курьер, сообщает ВВС.