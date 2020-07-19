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19.07.2020 22:53
Рубрика: Экономика

К чему готовят

Как рестораны планируют выживать после пандемии
Текст: Екатерина Петрова
Российская газета - Федеральный выпуск № 157(8211)
Рынок ресторанных услуг с учетом негативного сценария может потерять до 39% участников, то есть 12 тысяч компаний, прогнозируют в Московском центре урбанистики. По стране в связи с ограничениями из-за COVID-19 могут не открыться более 50% заведений.

По прогнозам, будет расти спрос на кафе и рестораны в спальных районах. Поэтому одной из стратегий может стать развитие заведений семейного типа с домашней кухней. Остаться на плаву позволит формирование электронных клиентских баз. До введения ограничений такие базы были не у всех заведений. Поэтому тем кафе и ресторанам, которые решили заняться доставкой еды на дом, фактически пришлось формировать их с нуля. Более того, некоторым потребовалось оптимизировать меню специально под доставку, рассказала советник президента Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) России по правовым вопросам Олимпиада Знаменская. Так как не все блюда могут "доехать" до клиентов с учетом авторской концепции.

Фото: Александр Корольков/РГ
Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов

В цифровой формат переводятся и меню ресторанов. Считать их при посещении заведений клиентам предложат при помощи мобильного устройства по QR-коду.

Параллельно с онлайн-доставкой некоторые кафе и рестораны начали развивать формат Dark Kitchen (заведения, которые работают только на доставку. - Прим. "РГ"). Это отдельное направление бизнеса, которое требует дополнительных вложений, отмечает Знаменская. Решиться на такие траты пока могут не все заведения общественного питания. К тому же доставка, по данным ФРиО, приносит ресторанам лишь 5-8% от общего товарооборота. По-прежнему весомую долю бюджета занимают расходы на соблюдение санитарных рекомендаций Роспотребнадзора.

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