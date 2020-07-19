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19.07.2020 16:39
Рубрика: Экономика

Больше жизни

Личное страхование, ДМС и ОСАГО собирают премии
Текст: Евгения Носкова
Страховой рынок хорошо пережил замедление экономической активности, положение отрасли сейчас заметно лучше, чем в кризисном 2014-м году, отмечают в Банке России. "Накопленный запас прочности поможет минимизировать последствия для страховщиков от возможного ухудшения финансового результата", - полагают в ЦБ.

По итогам I квартала темпы прироста страховых премий достигли максимального значения за последние пять кварталов - 12,6%, посчитали в ЦБ. Премии выросли во всех ключевых сегментах рынка, их общий объем составил 426,3 млрд рублей. Динамика страхового рынка по итогам 2020 года будет зависеть от степени восстановления экономики, отмечают в ЦБ.

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости
ЦБ РФ ждет снижения темпов роста просроченных кредитов

Во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС) прогнозируют, что при позитивном сценарии и восстановлении экономики во втором полугодии 2020 года падение совокупных страховых сборов может составить до 5% к предыдущему году. В случае развития негативного сценария и повторного введения ограничительных мер - до 20% по отдельным сегментам.

"Страховщики ощущают на себе влияние негативных факторов борьбы с пандемией и кризиса на энергетическом рынке, однако накопленные ресурсы и хорошая рентабельность последних лет позволяют вступать в новые экономические условия с более высокой степенью устойчивости", - говорит вице-президент ВСС Элла Платонова.

Среди лидеров падения по году могут оказаться каско и страхование имущества физлиц. Поддержат рынок ОСАГО, ДМС и страхование имущества юрлиц.

В рейтинговом агентстве "Эксперт РА" прогнозируют, что при позитивном сценарии в 2020 году страховой рынок сократится на 7%, при негативном - на 20% (последний предполагает резкое повторное ухудшение эпидемиологической ситуации в II полугодии 2020 года и последующее введение ограничительных мер). Совокупные страховые взносы за апрель-май сократились на 14,5%, посчитали в агентстве. Лидеры падения - страхование от несчастных случаев и болезней, страхование грузов и каско. Лучше рынка оказались ДМС и страхование прочего имущества юридических лиц.

Даже при позитивном сценарии страховой рынок в этом году упадет на 7%, а при негативном - может и на 20%

"На жизнь, ОСАГО и ДМС приходится чуть менее 50% сборов всего страхового рынка РФ. И именно от того, что будет происходить в этих сегментах, будут зависеть итоговые цифры по всему рынку, - указал Николай Галушин, глава комитета по PR и GR Ассоциации профессиональных страховых брокеров. - Мы скорее готовы разделить позитивный сценарий по оценке года - снижение объемов составит от 5 до 10%".

Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Евгения Носкова
Экономика Страхование Все документы об ОСАГО

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