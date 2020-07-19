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19.07.2020 23:39
Рубрика: Спорт

Наравне с великим

Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии и повторил рекорд Шумахера
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Столичный выпуск № 157(8211)
Британец Льюис Хэмилтон на "Мерседесе" выиграл третий этап чемпионата "Формулы-1", Гран-при Венгрии. Второе место у голландского гонщика Макса Ферстаппена из "Ред Булл", а замкнул тройку лучших еще один представитель "Мерседеса" Валтерри Боттас.

Победа на трассе Хунгароринг, что неподалеку от Будапешта, стала для Льюиса уже восьмой в карьере. Таким образом, Хэмилтон повторил рекорд великого немца Михаэля Шумахера по количеству триумфов на одном треке. А уж по числу побед в квалификациях британец давно впереди. Днем ранее Хэмилтон выиграл юбилейный, 90-й поул. Стартовав первым, шестикратный чемпион мира так и провел всю гонку лидером: о превосходстве "Мерседеса" над остальными говорит тот факт, что ближе к финишу Льюис обошел на круг не кого-нибудь, а немца Себастьяна Феттеля на "Феррари", занявшего шестое место. Преимущество Хэмилтона над преследовавшим его Ферстаппеном было столь велико, что за три круга до конца гонки британец свернул в боксы и на свежих шинах успел "поставить" быстрейший круг, получив за него дополнительное очко.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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Если победа Хэмилтона получилась обыденной, то второе место Ферстаппена стало совместным подвигом гонщика и механиков "Ред Булл". Дело в том, что во время установочного круга Макс вылетел с трассы и серьезно повредил машину. Тем не менее за считаные минуты до старта машину удалось починить, а сам Ферстаппен провел мастерскую гонку, разменяв стартовую седьмую позицию на итоговую вторую.

Ну а главной сенсацией стало попадание в топ-10 Кевина Магнуссена, выступающего за аутсайдера, команду "Хаас". Добиться такого результата датчанину помог удачный тактический ход: на разогревочный круг после небольшого дождя все выехали на промежуточной резине, однако оба "Хааса" прямо перед стартом сменили шины, начав гонку с пит-лейн. Остальные последовали их примеру, но уже по ходу гонки. Это позволило Магнуссену и его напарнику французу Ромену Грожану сэкономить время и оказаться высоко в пелотоне. Вместе с ними мог взмыть и наш Даниил Квят на "Альфа Таури", так же просивший у команды поменять ему покрышки перед стартом, но механики его не послушались. В итоге россиянин выжал максимум из своего болида, но финишировал лишь 12-м.

В общем зачете благодаря венгерской победе Хэмилтон вышел в лидеры с 63 очками, у Боттаса - 58, и третьим идет Ферстаппен - 33. Квят - 16-й с одним баллом.

Спорт Формула-1

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