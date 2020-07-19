ЛНР: ВСУ минируют район готовящегося к открытию КПП

В Луганской народной республике обвинили вооруженные силы Украины в минировании района, где должен быть открыт контрольно-пропускной пункт "Луганск-Счастье". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.

"Нашей разведкой зафиксировано выполнение инженерно-саперной группой 25 бригады задачи по установке противопехотных мин ПМН-2 в лесном массиве западнее населенного пункта Счастье, подвергая опасности себя и гражданское население", - заявил Осадчий. По его словам, украинские силовики открыто игнорируют договоренности военно-политического руководства своей страны по оборудованию новых КПП в Донбассе. Их открытие было согласовано контактной группой по урегулированию конфликта в Донбассе. Речь идет о создании в ближайшие месяцы КПП "Луганск-Счастье" и "Первомайск-Золотое".

По данным Народной милиции ЛНР, украинские силовики установили 36 противотанковых мин на дороге, которая регулярно используется для передвижения мирными жителями и патрулями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Кроме того, ВСУ оборудуют позиции вблизи участка разведения сил в Донбассе у частично подконтрольного Киеву населенного пункта Золотое. А для того, чтобы скрыть работы, в том районе действует группа радиоэлектронной борьбы.