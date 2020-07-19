"Локомотив" добыл прямую путевку в Лигу чемпионов

Новости

Итальянская полиция обнаружила кокаин, спрятанный в кофейных зернах 23:25
Самолет Ан-2 пропал с радаров Бурятии 23:23
МИД РФ не подтвердил информацию об освобождении двух россиян 23:08
В Москве скончались 15 пациентов с коронавирусом 22:56
Назван вероятный мотив нападения на дом экс-директора "Ростсельмаша" 22:12
Федун назвал "Зенит" дутым чемпионом и раскритиковал судейство 21:47
В Карелии ликвидировали разлив технического масла в реке Онда 21:39
В Вооруженных силах вылечились от коронавируса более 8 100 человек 21:19
Ушел из жизни создатель авиации МЧС 21:05
Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии 20:17
В Нальчике люди 5 минут провисели вниз головой на неисправном аттракционе 19:36
"Зенит" выигрывает после первого тайма у "Спартака" 19:27
Выбираем Hyundai Santa Fe: кроссовер за 500 000 рублей с V6 под капотом 19:20
СК завел дело после убийства сестры экс-директора "Ростсельмаша" 19:15
Дзюба открыл счет в матче "Зенит" - "Спартак" 19:03
Режим самоизоляции на Ямале продлен до 15 августа 18:59
Дэйв Франко и Элисон Бри снимут "умный" ромком 18:59
Нижегородцам рекомендовали хорошо проветрить дома из-за запаха газа 18:42
В Ярославле загорелось здание УМВД 18:30
Две ракеты разорвались возле посольства США в Багдаде 18:29
Опрос: Байден опережает Трампа по популярности 18:19
В Марокко разрешили заполнять отели на 100 процентов 17:59
В Петербурге скончался лама Лосал Жамсо 17:51
Названы стартовые составы "Зенита" и "Спартака" на матч Кубка 17:42
ЛНР: ВСУ минируют район готовящегося к открытию КПП 17:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как пережить посткоронавирусный синдром
Как пережить посткоронавирусный синдром
До какого уровня опустятся ставки по ипотеке
До какого уровня опустятся ставки по ипотеке
Тест: Шесть каверзных вопросов к юбилею Василия Ливанова
Тест: Шесть каверзных вопросов к юбилею Василия Ливанова
19.07.2020 22:39
Рубрика: Спорт

"Локомотив" добыл прямую путевку в Лигу чемпионов

Текст: Артур Нанян
Московский "Локомотив" обеспечил себе второе место в российском первенстве по итогам сезона. Таким образом, "красно-зеленые" в третий раз подряд сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов.
Фото: Александр Вильф/РИА Новости Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Команда Марко Николича вышла досрочно в главный еврокубковый турнир благодаря победе "Динамо" в гостях над "Краснодаром" (2:0). За тур до окончания чемпионата "Локомотив" идет на втором месте с 54-ю очками, а у краснодарцев в активе 49 баллов.

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
"Зенит" обыграл "Спартак" и вышел в финал Кубка России

Отметим, что "Зенит" и "Локомотив" добыли прямые путевки в Лигу чемпионов, а за третью строчку, дающую право принять участие в квалификации турнира, поборются "Краснодар" (49 очков) и ЦСКА (47 очков). В последнем туре армейцы примут "Тамбов", а южане сыграют дома с грозненским "Ахматом".

Спорт Футбол Чемпионат России Спортивные организации Футбольные клубы "Локомотив" Спортивные организации Футбольные клубы "Зенит" Спортивные организации Футбольные клубы "Краснодар" Спортивные организации Футбольные клубы "Динамо" (Москва)

Главное сегодня

Мишустин утвердил распределение субсидий для экспорта кино и IT-продукции
СМИ: камеры с сентября начнут штрафовать за отсутствие ОСАГО
NI: Россия к 2028 году займет пятую долю мирового экспорта зерна
Гинцбург рассказал, кого нужно прививать от COVID-19 в первую очередь
Эксперты перечислили недостатки четырехдневной рабочей недели
Роналду подарил врачам футболки со своим автографом
Фигуристка Алена Косторная рассказала о планах завершения карьеры