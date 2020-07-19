"Локомотив" добыл прямую путевку в Лигу чемпионов

Московский "Локомотив" обеспечил себе второе место в российском первенстве по итогам сезона. Таким образом, "красно-зеленые" в третий раз подряд сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов.

Команда Марко Николича вышла досрочно в главный еврокубковый турнир благодаря победе "Динамо" в гостях над "Краснодаром" (2:0). За тур до окончания чемпионата "Локомотив" идет на втором месте с 54-ю очками, а у краснодарцев в активе 49 баллов.

Отметим, что "Зенит" и "Локомотив" добыли прямые путевки в Лигу чемпионов, а за третью строчку, дающую право принять участие в квалификации турнира, поборются "Краснодар" (49 очков) и ЦСКА (47 очков). В последнем туре армейцы примут "Тамбов", а южане сыграют дома с грозненским "Ахматом".