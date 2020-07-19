Пожарный надзор осваивает новые методы работы. Изменения касаются плановых и внеплановых проверок. Коронавирус, а также наступление эры цифровизации заставили резко сократить количество противопожарных проверок бизнеса. Теперь их место в обозримом будущем должен занять дистанционный контроль.

Но как этот удаленный контроль организовать и технически, и чтобы все было по закону? Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

По его словам, на сегодняшний день плановые проверки сокращены на 85 процентов, а проведение внеплановых проверок сократилось примерно на 90 процентов. Но даже их инспекторы Госпожнадзора проводят сейчас не как прежде, а только с разрешения и по согласованию с органами прокуратуры.

Это серьезно облегчило деятельность бизнеса, поскольку вместе с количеством проверок сократилось и количество выписанных предписаний.

- Проверки не останавливались для объектов, которые относятся к чрезвычайно высокой и высокой категориям риска. В первую очередь это социально значимые объекты, такие как больницы, дома престарелых, торговые центры и другие. Всего около 20 тысяч объектов из общего числа в 2,7 миллиона поднадзорных объектов, - сообщил Ринат Еникеев.

Но, с другой стороны, в МЧС понимают, что оставлять здания и предприятия совсем без контроля потенциально опасно.

На "компьютерное зрение" вместо проверок инспекторы МЧС хотят перейти в течение 2-3 лет

Поэтому сейчас в профильном департаменте МЧС ищут пути, как с помощью средств дистанционного контроля осуществлять удаленно проверки поднадзорных объектов. Для этого, по словам Рината Еникеева, его подчиненные сейчас мониторят рынок хайтек-технологий и присматриваются к компаниям, которые разрабатывают соответствующий программный продукт.

Новую стратегическую линию Госпожнадзора в департаменте, возглавляемом генералом Еникеевым, условно окрестили "компьютерным зрением". Это система, когда все поднадзорные объекты видны инспектору на дисплее компьютера. И тому нет нужды выходить на проверку, он в любой момент может включить программу и увидеть, что творится в проверяемом здании.

На эту систему пожарные инспекторы планируют перейти в течение двух-трех лет.

Кроме этого Ринат Еникеев сообщил об итогах проверок частных домов престарелых. Их инспекторы пожарного надзора провели после недавнего пожара в одном из таких домов в подмосковном Красногорске. Внеплановые проверки выявили многочисленные грубые нарушения.

"В отношении порядка 12 частных домов престарелых были применены суровые меры: поставлен вопрос о приостановке их деятельности, если они в ближайшие 2-3 месяца не устранят правонарушения", - сказал Ринат Еникеев.

К сожалению, проверки охватили не все подобные заведения. По словам Еникеева, сейчас в России работает множество частных домов престарелых, которые маскируются под жилые дома. В отношении них нельзя провести проверку, поскольку они не являются медучреждениями, не подпадают под соответствующее лицензирование, а по документам являются объектами индивидуального жилищного строительства, зайти на территорию которых запрещает закон об охране частной собственности.