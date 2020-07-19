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19.07.2020 23:08
Рубрика: Власть

МИД РФ не подтвердил информацию об освобождении двух россиян

МИД РФ не подтвердил информацию об освобождении россиян Максима Шугали и Самера Хасана Али Суэйфана, задержанных в 2019 году в Ливии.

МИД получил заверения об освобождении россиян из ливийской тюрьмы

"МИД России не подтверждает", - заявили ТАСС в дипведомстве, отвечая на соответствующий вопрос.

В воскресенье телеканал "Аль-Хадас" со ссылкой на собственные источники сообщил, что переданные турецкой стороне россияне, являющиеся сотрудниками Фонда защиты национальных ценностей, прибыли в Стамбул в субботу.

18 июля в распространенном комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой указывалось, что Россия получила письменные заверения от ПНС в том, что вопрос с их освобождением будет решен в ближайшее время.

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