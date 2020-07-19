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19.07.2020 11:17
Рубрика: Власть

Мишустин утвердил распределение субсидий для экспорта кино и IT-продукции

Текст: Владимир Кузьмин

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила распределения субсидий на продвижение экспорта российского кино и IT-продукции.

Фото: РИА Новости
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Основная часть средств господдержки - до 70 процентов - предусмотрена на проекты в сфере кино и анимации и до 30 процентов - на IT-продукцию. Деньги можно использовать для получения сертификатов, перевода и дубляжа фильмов, аренды студий звукозаписи, на гонорары актерам, разработку дизайна IT-сервисов и продвижение.

На один проект можно выделять не более 30 процентов средств господдержки. Отбор претендентов будет проходить не реже одного раза в год.

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