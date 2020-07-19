"Мисс мира" Айшвария Рай и ее дочь госпитализированы с COVID-19

"Мисс мира" 1994 года, 46-летняя звезда индийского кино и Голливуда Айшвария Рай и ее восьмилетняя дочь Аарадхи госпитализированы с новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Bangalore Mirror.

Ранее сообщалось, что коронавирус был выявлен у супруга артистки, актера и режиссера Абхишека Баччана и его отца, свекра Рай актера Амитабха Баччана, которых поместили в больницу. Тогда как Рай с дочерью, тоже заразившиеся, лечились амбулаторно.

Однако к концу неделю у актрисы и ребенка начались проблемы с дыханием, и их из-под домашнего карантина отправили в центральную больницу Мумбая. При этом подчеркивается, что заболевание по-прежнему протекает в легкой форме. .

Айшвария и Абхишек поженились в 2007 году.

Рай известна по фильмам "Робот", "Демон", "Злодей", "Принцесса специй", "Разум и чувства" (индийская версия 2000 года), второй "Розовой пантере".