На аукционе в США продали космические экспонаты на миллион долларов

В США в ходе прошедшего в минувшую пятницу и субботу аукциона проданы космические экспонаты, связанные с полетами пилотируемых миссий "Аполлон 11" и "Аполлон 17" к Луне. Один из них - ручка управления спускаемым модулем корабля "Орел", которую использовал при прилунении 16 июля 1969 года астронавт Нил Армстронг, - ушел с молотка за 370 тысяч долларов.

Как сообщается в поступившем "РГ" пресс-релизе организатора торгов Julien's Auctions, другая ручка управления космического корабля из миссии "Аполлон 17" - последнего полета американских астронавтов на спутник Земли - была продана за 256 тысяч долларов. Еще почти 77 тысяч долларов было выручено за перчатку от индивидуально изготовленного для Армстронга скафандра.

Как сообщает сайт collectspace.com, неназванного покупателя исторических предметов не смутило активное стремление НАСА вернуть выполненные в виде джойстиков ручки управления с легендарных космических кораблей. Как выяснилось, один из сотрудников НАСА при увольнении в 1985 году поинтересовался у своего начальства о том, что делать с хранящимися в архивах агентства запчастей от кораблей программы "Аполлон". На что получил ответ, что ручки и другие предметы больше не представляют ценности и их можно выбросить. Вместо этого, сотрудник забрал их домой и бережно хранил все прошедшие годы, а в итоге выставил на торги через аукционный дом. В НАСА пока не ответили на вопрос журналистов о том, будет ли американское космическое агентство добиваться возврата ушедших с молотка и теперь оказавшихся в частной коллекции "лунных экспонатов".

Помимо предметов, связанных с миссиями "Аполлон", в ходе прошедшего в Беверли-Хилз аукциона за 370 тысяч долларов были также проданы костюмы и реквизит, которые использовались при съемках культового фантастического фильма "2001 год: Космическая одиссея" режиссера Стэнли Кубрика.