Новости

На аукционе в США продали космические экспонаты на миллион долларов 12:49
В Подмосковье грибники нашли тело женщины в чемодане 12:43
Определены шесть форм коронавируса по тяжести и симптомам 12:22
Пентагон запрещает использовать флаги Конфедерации на военных базах США 12:20
Широков: "Зенит" захочет доказать, что дело не только в судьях 12:04
Путин назвал Ливанова корифеем киноискусства 11:58
Найден способ влияния на интеллект человека 11:55
В Петербурге раскупили все билеты в музеи 11:46
Инфекционист рассказала, как лечат коронавирус 11:43
Умерла актриса из "Убойной силы" Марина Макарова 11:25
Мишустин утвердил распределение субсидий для экспорта кино и IT-продукции 11:17
В Коми открыли памятный знак в честь 400-летия протопопа Аввакума 11:10
В Исаакиевском соборе возобновились богослужения 10:55
В Кузбассе при столкновении трех автомобилей пострадали шесть человек 10:48
Президент Болгарии: Протесты не прекратятся, пока правительство не уйдет в отставку 10:41
В Минздраве рассказали, что едят в регионе с низким уровнем ожирения 10:22
Установлены организаторы стихийной дискотеки в Екатеринбурге 10:19
В столице рассказали о новой онлайн-программе "Московских сезонов" 10:16
Из-за жары на Урале загорелся заповедник "Денежкин камень" 10:15
В австралийском штате Виктория введут масочный режим 10:12
Еще 359 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 10:00
Почему Volkswagen Arteon не сможет повторить успех культового Passat CC 10:00
Huawei провела секретные переговоры с Лондоном 09:42
Власти Орегона подали иск против Белого дома 09:33
Глава Центра Гамалеи обозначил приоритеты в вакцинации от COVID-19 09:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Красивый" номер машины можно будет передать по наследству
"Красивый" номер машины можно будет передать по наследству
Как пережить посткоронавирусный синдром
Как пережить посткоронавирусный синдром
До какого уровня опустятся ставки по ипотеке
До какого уровня опустятся ставки по ипотеке
19.07.2020 12:49
Рубрика: В мире

На аукционе в США продали космические экспонаты на миллион долларов

Текст: Александр Гасюк

В США в ходе прошедшего в минувшую пятницу и субботу аукциона проданы космические экспонаты, связанные с полетами пилотируемых миссий "Аполлон 11" и "Аполлон 17" к Луне. Один из них - ручка управления спускаемым модулем корабля "Орел", которую использовал при прилунении 16 июля 1969 года астронавт Нил Армстронг, - ушел с молотка за 370 тысяч долларов.

Фото: iStock
Китайскую энциклопедию 15 века продали на аукционе за восемь млн евро

Как сообщается в поступившем "РГ" пресс-релизе организатора торгов Julien's Auctions, другая ручка управления космического корабля из миссии "Аполлон 17" - последнего полета американских астронавтов на спутник Земли - была продана за 256 тысяч долларов. Еще почти 77 тысяч долларов было выручено за перчатку от индивидуально изготовленного для Армстронга скафандра.

Как сообщает сайт collectspace.com, неназванного покупателя исторических предметов не смутило активное стремление НАСА вернуть выполненные в виде джойстиков ручки управления с легендарных космических кораблей. Как выяснилось, один из сотрудников НАСА при увольнении в 1985 году поинтересовался у своего начальства о том, что делать с хранящимися в архивах агентства запчастей от кораблей программы "Аполлон". На что получил ответ, что ручки и другие предметы больше не представляют ценности и их можно выбросить. Вместо этого, сотрудник забрал их домой и бережно хранил все прошедшие годы, а в итоге выставил на торги через аукционный дом. В НАСА пока не ответили на вопрос журналистов о том, будет ли американское космическое агентство добиваться возврата ушедших с молотка и теперь оказавшихся в частной коллекции "лунных экспонатов".

Помимо предметов, связанных с миссиями "Аполлон", в ходе прошедшего в Беверли-Хилз аукциона за 370 тысяч долларов были также проданы костюмы и реквизит, которые использовались при съемках культового фантастического фильма "2001 год: Космическая одиссея" режиссера Стэнли Кубрика.

В мире США

Главное сегодня

Мишустин утвердил распределение субсидий для экспорта кино и IT-продукции
NI: Россия к 2028 году займет пятую долю мирового экспорта зерна
Эксперты перечислили недостатки четырехдневной рабочей недели
В мире зафиксирован рекордный суточный прирост случаев коронавируса
Во Франции начали расследование по факту умышленного поджога собора
Почему от превращения Святой Софии в мечеть мало что изменится
Какие страны и регионы мира вновь вводят ограничения из-за коронавируса