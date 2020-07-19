Найден способ влияния на интеллект человека

Ученые нашли способ улучшать интеллектуальные возможности человека, а также значительно облегчить поиск эффективных методов лечения психических заболеваний с помощью определенных нервных клеток, которые находятся в мозге.

Оказалось, что лишь малая часть из 89 миллиардов нервных клеток органа способна обеспечивать наши возможности адаптироваться к меняющимся обстоятельствам. Как сообщает ТАСС со ссылкой на исследование ученых из Университета Вандербильта в штате Теннеси США, которым помогали коллеги из Центра исследования зрения Йорского университета в канадской провинции Онтарио, обнаруженные клетки являются механизмом, активирующим работу коры головного мозга.

По мнению руководителя проекта, доцента кафедры психологии и информатики вуза Тило Вомельсдорфа, они - это тумблер, переключающий усилия мозга на преодоление раздражителя, в поисках лучших путей ответа на него.

- При отсутствии такого механизма много энергии уйдет на преодоление негативного воздействия на мозг, вплоть до разрушения наработанных нервных связей, - поясняет ученый.

Так, нервные клетки, ответственные за игру на музыкальных инструментах, по данным исследования, располагаются рядом с адаптогенными нейронами. Если знать их расположение, можно быстрее подобрать лечение в случае возникновения психических недугов. А от клеток, которые находятся ниже кортикального слоя, как решили исследователи, зависят когнитивные способности человека. Сотрудники Центра исследования зрения Йорского университета разработали симулятивные приемы, позволяющие проследить активность этих зон.

- Выявленные нейроны, похоже, помогают другим нейронным цепям преодолеть затруднения, а также усилить сигналы новой поступающей информации, - считает один из участников разработки Киануш Банаи Бороужени.

Открытие, сделанное американскими и канадскими учеными, может привести к революции в нейробиологии, так как влиять на нервную клетку с помощью молекулярных и генетических инструментов можно только тогда, когда известно, где располагаются нейроны.