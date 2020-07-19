Не менее 12 человек пострадали при стрельбе в Иллинойсе

Как минимум 12 человек пострадали в результате стрельбы, устроенной неизвестным в американском городе Пеория (штат Иллинойс). Как передает телеканал Fox News, инцидент произошел около 4.40 утра по местному времени в пешеходной зоне неподалеку от набережной. По данным полиции, в тот момент в этом районе собрались порядка 200 человек.

Пострадавшие были доставлены в больницу, двое их них находятся в тяжелом состоянии.

Причины стрельбы и подозреваемые пока не установлены. Ведется расследование.

Как отмечают местные СМИ, данный инцидент продолжил ряд других, в том числе со стрельбой, произошедших в городе, в результате которых один человек погиб, трое пострадали.