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19.07.2020 17:08
Рубрика: Экономика

Частоты идут на "пятерку"

Операторы связи переводят частоты 3G под новые форматы
Текст: Ирина Алпатова
Европейский оператор Vodafone объявил о своих планах полностью свернуть сети 3G в Чехии и Германии к середине 2021 года. Освобожденные частоты используют для развития связи 5G.

Российские операторы пока не говорят о сворачивании 3G, однако планируют постепенно проводить рефарминг (замена используемой радиотехнологии на выделенных радиочастотах). МТС еще с начала 2019 года начала частично переводить частоты 3G в диапазоне 2100 МГц под формат LTE - пока в малых и удаленных населенных пунктах некоторых регионов.

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В "Мегафоне" рефарминг в аналогичных частотах стартовал в начале 2020 года, но в компании считают, что говорить о полном закрытии сетей третьего поколения рано. "В сети все еще работают миллионы устройств 3G, на их долю приходится значимая часть голосового трафика и передачи данных, и мы будем продолжать учитывать интересы абонентов", - комментируют в пресс-службе оператора.

Скорость связи в формате LTE в 10 раз выше, чем у 3G. Это не только повышает качество видеоконтента, но и позволяет расширить количество услуг и снизить их стоимость. Но технология 3G появилась более 15 лет назад, и ее зона покрытия намного шире. Установка нового оборудования может занять длительное время.

В Вымпелкоме (бренд "Билайн") прогнозируют, что переход от сети поколения 3G к стандарту LTE займет еще 3-4 года. С этим прогнозом согласны в Tele2. "Чтобы провести рефарминг, необходимо насытить рынок пользовательским оборудованием с поддержкой LTE. Пока же такие девайсы относятся к категории премиальных смартфонов. Когда их проникновение достигнет высокого уровня, мы проведем рефарминг частот", - рассказали в пресс-службе компании.

Использование того или иного вида связи в России всецело регулируется рынком, пояснили в минкомсвязи. Операторы сами решают, какой вид связи и где предпочтительнее предоставлять.

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Европейские операторы отказываются от сетей 3G, чтобы на освободившихся частотах развивать пятое поколение связи. От этого зависят многие отрасли экономики. Так, внедрение 5G в России повлияет на развитие беспилотного транспорта, телемедицины, банковского сектора и даже сельского хозяйства, говорит Роман Яковлев, директор направления "Информационная инфраструктура" организации "Цифровая экономика". Через несколько лет сложно будет найти отрасль экономики, не затронутую 5G. Россия технически готова к внедрению 5G: готовы и бизнес, и операторы, считает Сергей Мытенков, вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей. Операторы связи сдержанно комментируют свои планы на этот счет, так как вопрос упирается в выделение под это частот.

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