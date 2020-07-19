Новости

Вывозной рейс доставил 146 россиян из Баку в Екатеринбург 12:55
На аукционе в США продали космические экспонаты на миллион долларов 12:49
В Подмосковье грибники нашли тело женщины в чемодане 12:43
Определены шесть форм коронавируса по тяжести и симптомам 12:22
Пентагон запрещает использовать флаги Конфедерации на военных базах США 12:20
Широков: "Зенит" захочет доказать, что дело не только в судьях 12:04
Путин назвал Ливанова корифеем киноискусства 11:58
Найден способ влияния на интеллект человека 11:55
В Петербурге раскупили все билеты в музеи 11:46
Инфекционист рассказала, как лечат коронавирус 11:43
Умерла актриса из "Убойной силы" Марина Макарова 11:25
Мишустин утвердил распределение субсидий для экспорта кино и IT-продукции 11:17
В Коми открыли памятный знак в честь 400-летия протопопа Аввакума 11:10
В Исаакиевском соборе возобновились богослужения 10:55
В Кузбассе при столкновении трех автомобилей пострадали шесть человек 10:48
Президент Болгарии: Протесты не прекратятся, пока правительство не уйдет в отставку 10:41
В Минздраве рассказали, что едят в регионе с низким уровнем ожирения 10:22
Установлены организаторы стихийной дискотеки в Екатеринбурге 10:19
В столице рассказали о новой онлайн-программе "Московских сезонов" 10:16
Из-за жары на Урале загорелся заповедник "Денежкин камень" 10:15
В австралийском штате Виктория введут масочный режим 10:12
Еще 359 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 10:00
Почему Volkswagen Arteon не сможет повторить успех культового Passat CC 10:00
Huawei провела секретные переговоры с Лондоном 09:42
Власти Орегона подали иск против Белого дома 09:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Красивый" номер машины можно будет передать по наследству
"Красивый" номер машины можно будет передать по наследству
Как пережить посткоронавирусный синдром
Как пережить посткоронавирусный синдром
До какого уровня опустятся ставки по ипотеке
До какого уровня опустятся ставки по ипотеке
19.07.2020 12:22
Рубрика: Общество

Определены шесть форм коронавируса по тяжести и симптомам

Текст: Ольга Орлова
Фото: Фото: iStock Фото: Фото: iStock
Фото: Фото: iStock

Ученые Королевского колледжа Лондона выделили шесть различных кластеров, или типов COVID-19. Как сообщил телеканал Sky News, они отличаются между собой симптомами и тяжестью течения болезни.

Фото: Александр Корольков/РГ
Главный инфекционист Минздрава назвал сроки второй волны коронавируса

Первый тип - "гриппоподобный" без лихорадки. При нем отмечается головная боль, потеря обоняния, мышечные боли, кашель, боль в горле, боль в груди.

Второй - "гриппоподобный" с лихорадкой - к симптомам первого типа добавляется охриплость, потеря аппетита и лихорадка - повышение температуры.

Третий тип - желудочно-кишечный тракт. Больные жалуются на головную боль, потерю обоняния, потерю аппетита, боль в горле, боль в груди, температура. При этом кашель отсутствует, но возникает диарея.

Следующие три типа отмечаются как тяжелые, они подразделяются на три уровня.

При тяжелом уровне первой степени названы такие симптомы как усталость, головная боль, потеря обоняния, кашель, лихорадка, охриплость, боль в груди. Второй степени - головная боль, потеря обоняния, потеря аппетита, кашель, лихорадка, хрипота, боль в горле, боль в груди. Ко всеобъемлющей усталости добавляется спутанность сознания и мышечная боль. Наконец, третий тяжелый уровень объединяет все эти симптомы - головная боль, потеря обоняния, потеря аппетита, кашель, лихорадка, хрипота, боль в горле, боль в груди, усталость, спутанность сознания, мышечная боль, одышка, диарея, боль в животе. Таким образом, спутанность сознания и боль в животе, являются признаками его наиболее тяжелых форм.

К таким выводам ученые пришли, скрупулезно исследовав данные о симптоматике 1600 пациентов в США и Великобритании. Информацию они собрали с помощью мобильного приложения COVID Symptom Study, которое было создано специально для изучения симптомов заболевания.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Инфекционист рассказала, как лечат коронавирус

На основе полученных данных участников исследования разделили на шесть групп - по тяжести заболевания.

Такой анализ по наличию симптомов позволит предсказать, насколько тяжело в том или ином случае будет протекать болезнь. По словам соавтора исследования доктора Клеры Стивенс, если в первые пять дней определить, к какой категории относится пациент, то можно действовать на опережение и не допустить развития тяжелых осложнений. Такая градация поможет в принятии решений о лечении во время потенциальной второй волны коронавируса.

Так, пациентам первого-третьего типа заболевания COVID-19 респираторная поддержка понадобилась только в 1,5-4,4 процентах случаев.

При четвертой форме аппараты ИВЛ понадобились в 8,6 процентах случаев, при пятой форме - каждому десятому пациенту.

При шестой, самой тяжелой форме, более 50 процентам пациентов необходима госпитализация. Респираторная поддержка потребовалась почти 20 процентам больным. Отмечается, что это, как правило, люди старшей возрастной категории, либо ослабленные и имеющие сопутствующие заболевания.

Наука Общество Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Мишустин утвердил распределение субсидий для экспорта кино и IT-продукции
NI: Россия к 2028 году займет пятую долю мирового экспорта зерна
Эксперты перечислили недостатки четырехдневной рабочей недели
В мире зафиксирован рекордный суточный прирост случаев коронавируса
Во Франции начали расследование по факту умышленного поджога собора
Кого не пригласят на диспансеризацию в ближайшее время
Как удаленка может изменить человека через 25 лет