Определены шесть форм коронавируса по тяжести и симптомам

Ученые Королевского колледжа Лондона выделили шесть различных кластеров, или типов COVID-19. Как сообщил телеканал Sky News, они отличаются между собой симптомами и тяжестью течения болезни.

Первый тип - "гриппоподобный" без лихорадки. При нем отмечается головная боль, потеря обоняния, мышечные боли, кашель, боль в горле, боль в груди.

Второй - "гриппоподобный" с лихорадкой - к симптомам первого типа добавляется охриплость, потеря аппетита и лихорадка - повышение температуры.

Третий тип - желудочно-кишечный тракт. Больные жалуются на головную боль, потерю обоняния, потерю аппетита, боль в горле, боль в груди, температура. При этом кашель отсутствует, но возникает диарея.

Следующие три типа отмечаются как тяжелые, они подразделяются на три уровня.

При тяжелом уровне первой степени названы такие симптомы как усталость, головная боль, потеря обоняния, кашель, лихорадка, охриплость, боль в груди. Второй степени - головная боль, потеря обоняния, потеря аппетита, кашель, лихорадка, хрипота, боль в горле, боль в груди. Ко всеобъемлющей усталости добавляется спутанность сознания и мышечная боль. Наконец, третий тяжелый уровень объединяет все эти симптомы - головная боль, потеря обоняния, потеря аппетита, кашель, лихорадка, хрипота, боль в горле, боль в груди, усталость, спутанность сознания, мышечная боль, одышка, диарея, боль в животе. Таким образом, спутанность сознания и боль в животе, являются признаками его наиболее тяжелых форм.

К таким выводам ученые пришли, скрупулезно исследовав данные о симптоматике 1600 пациентов в США и Великобритании. Информацию они собрали с помощью мобильного приложения COVID Symptom Study, которое было создано специально для изучения симптомов заболевания.

На основе полученных данных участников исследования разделили на шесть групп - по тяжести заболевания.

Такой анализ по наличию симптомов позволит предсказать, насколько тяжело в том или ином случае будет протекать болезнь. По словам соавтора исследования доктора Клеры Стивенс, если в первые пять дней определить, к какой категории относится пациент, то можно действовать на опережение и не допустить развития тяжелых осложнений. Такая градация поможет в принятии решений о лечении во время потенциальной второй волны коронавируса.

Так, пациентам первого-третьего типа заболевания COVID-19 респираторная поддержка понадобилась только в 1,5-4,4 процентах случаев.

При четвертой форме аппараты ИВЛ понадобились в 8,6 процентах случаев, при пятой форме - каждому десятому пациенту.

При шестой, самой тяжелой форме, более 50 процентам пациентов необходима госпитализация. Респираторная поддержка потребовалась почти 20 процентам больным. Отмечается, что это, как правило, люди старшей возрастной категории, либо ослабленные и имеющие сопутствующие заболевания.