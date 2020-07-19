Осужденные каталонские политики провели выходные дома

Каталонские политики, осужденные на длительные сроки за организацию в 2017 году референдума о независимости региона, провели эти выходные дома. Это стало возможным благодаря облегчению им условий отбывания наказания.

В начале месяца комиссии тюрем, в которые политиков перевели после оглашения приговора осенью 2019 года, предложили изменить их режим со второго на третий. Всего в пенитенциарной системе Испании существует четыре режима отбывания наказания. Первый - самый строгий, предполагающий максимальное ограничение свободы. Второй - обычный. Третий имеет множество разновидностей. Заключенным могут разрешить уходить домой на выходные, предоставлять отпуск или вообще отпустить, обязав носить браслет слежения. Четвертый режим позволяет осужденному вести практически обычную жизнь, лишь регулярно отмечаясь в правоохранительных органах (так называемая условная свобода). По закону, условия заключения должны пересматриваться каждые полгода.

Ситуация с каталонскими политиками сложилась довольно интересная. Формально они отбывали наказание по условиях второго режима, однако в конце февраля - начале марта все они уже получили возможность покидать стены тюрьмы для работы волонтерами в различных учреждениях. Правда, все это быстро закончилось из-за введенного в стране карантина с связи с пандемией коронавируса. Но после того, как почти все ограничения были сняты (в Мадриде и Барселоне это произошло как раз в начале июля), комиссии выдвинули свое предложение, чтобы дать политикам еще больше свобод. Женералитату понадобилось лишь две недели из отведенных для этого двух месяцев, чтобы дать свое добро. При этом свое согласие в правительстве Каталонии аргументировали "низким уровнем риска рецидива".

А вот последнее уже под вопросом. Один из осужденных Жорди Куишар уже успел заявить, что власти Испании должны их бояться, поскольку они будут это делать столько раз, сколько понадобится.

Ориола Жункера, Жорди Туруля, Рауля Ромева и других политиков, которых в Каталонии многие считают героями, понесшими незаслуженное наказание, в обычное время на выходе из тюрьмы встречали бы сотни последователей-националистов. Однако в этот раз все прошло тихо из-за вспышки коронавируса. Власти региона еще в пятницу попросили жителей Барселоны и еще ряда муниципалитетов на этих выходных не покидать свои дома, чтобы сократить риски распространения инфекции. При этом граждан призывают в течение ближайших двух недель не переезжать в свои вторые дома за пределами родного города (многие испанцы имеют недвижимость на побережье, куда приезжают только в теплое время года).