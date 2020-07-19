Патриарх Кирилл: Уроки пандемии - человек не на своем месте

В день преподобного Сергия Радонежского, патриарх Московский и всея Руси Кирилл обычно служит Литургию в основанной этим святым Троице-Сергиевой лавре. В этом году патриаршия служба проходила на Соборной площади Лавры. Свою проповедь Святейший патриарх посвятил теме пандемии и смыслу переживаемых испытаний.

По словам патриарха, "люди веры" должны иметь собственный взгляд на происходящее. И понимать, что распространение страшного заболевания на весь мир - это попущение Божие.

Оно случилось на пике человеческого могущества - огромные знания, построенные на них технологии, совершенно отличающиеся от всех предшествующих времен. И эти невероятные достижения человеческого ума многих привели к осознанию (или лучше сказать - к заблуждению, подчеркнул патриарх) полного могущества человека в этом мире.

- Это заболевание человеческой гордыни началось очень давно. И постепенно стало приобретать вид не только личного человеческого недомогания, но стало поражать и общества, и целые цивилизации, - отметил патриарх. - И человек стал занимать в жизни общества то центральное место, которое занимал Бог.

Зависимый от своего греха человек обрел благодаря прогрессу страшные разрушительные средства, способные погубить весь род человеческий.

- И единственное, что удерживает людей - это совесть, понимание, что невозможно допустить глобальное истребление всей планеты, - сказал патриарх.

Интеллектуальное могущество, которое не сопровождается одновременным развитием духа человека и укреплением нравственных основ его бытия, приводит к тому, что невероятные достижения ума становятся орудием в руках греховного человека, и это все ставит род человеческий в опасное положение.

Но загадочный и не очень-то подчиняющийся человеку вирус, который не находит исчерпывающего понимания даже у самых лучших специалистов, неожиданно разрушил миф о полном могуществе человека и его центральном месте во всей цивилизации.

- Если эта ситуация обозначила человеческую слабость и неспособность бороться, то не является ли это знаком свыше, чтобы мы задумались о нашей жизни, - сказал патриарх в проповеди, - и поняли: что все, что используется человеком в оправдание его власти и его исполненного гордостию поведения, в одночасье может быть разрушено силой Божией.

И тогда испытание оборачивается возможностью подумать о взаимодействии по вытеснению зла из самых разных человеческих отношений.

- Мыслителям, философам, политикам, но и в первую очередь нам, верующим людям, нужно еще и еще раз пересмотреть наше отношение к самим себе, к человеку и его роли в глобальной истории, - сказал патриарх, - и понять, что надо всеми нами - Господь.

Обновление веры - вот что должно, по мнению патриарха, быть главным итогом выпавшего нам всем испытания.

- Чтобы веру обрели все те, кто ее потерял или не нашел, - сказал патриарх. - И это попущение Божие было нам дано не к смерти, не к гибели, а к обновлению.