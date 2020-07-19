Патриарх Кирилл: Уроки пандемии - человек не на своем месте

Новости

В Москве скончались 14 пациентов с коронавирусом 00:01
ВОЗ зафиксировала новый суточный рекорд по заражениям COVID-19 18.07.2020
Российский пилот Шварцман выиграл Гран-при Венгрии в "Формуле-2" 18.07.2020
В Уфе скончался 19-летний призер чемпионата России по плаванию 18.07.2020
СМИ: Пентагон отслеживал сигналы смартфонов на военных объектах в России 18.07.2020
В Дамаске возле мечети взорвали две бомбы 18.07.2020
В КБР увеличилось число жертв взрыва газа в жилом доме 18.07.2020
Генсек ООН: Половину богатств мира поделили между собой 26 человек 18.07.2020
В Анапе у фотографов изъяли краснокнижных животных 18.07.2020
Топ-5 популярных, но ненадежных кроссоверов 18.07.2020
Видео: В Москве вновь открылся парк аттракционов "Остров мечты" 18.07.2020
Собянин рассказал о планах по празднованию Дня города в Москве 18.07.2020
Координатор движения "Синие ведерки": Юго-Восточная хорда нужна Москве 18.07.2020
Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Венгрии 18.07.2020
Минобороны РФ проинформировало иностранных партнеров о проверке войск 18.07.2020
Клуб Головина остался без главного тренера 18.07.2020
В ООН предложили заключить новый общественный договор 18.07.2020
Сериал "Чернобыль" получил семь телевизионных премий BAFTA 18.07.2020
В Башкирии под колесами автомобиля погиб 10-летний велосипедист 18.07.2020
Врач объяснил непредсказуемость коронавируса воздействием на геном 18.07.2020
США направят сотни военнослужащих в Литву 18.07.2020
МИД получил заверения об освобождении россиян из ливийской тюрьмы 18.07.2020
В Москву-реку вылилось топливо с затонувшего судна 18.07.2020
Сериал "Чернобыль" получил семь премий BAFTA TV 18.07.2020
Пять причин, почему не стоит покупать автомобили с вариатором 18.07.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Красивый" номер машины можно будет передать по наследству
"Красивый" номер машины можно будет передать по наследству
Как пережить посткоронавирусный синдром
Как пережить посткоронавирусный синдром
До какого уровня опустятся ставки по ипотеке
До какого уровня опустятся ставки по ипотеке
19.07.2020 00:20
Рубрика: Общество

Патриарх Кирилл: Уроки пандемии - человек не на своем месте

Текст: Елена Яковлева
В день преподобного Сергия Радонежского, патриарх Московский и всея Руси Кирилл обычно служит Литургию в основанной этим святым Троице-Сергиевой лавре. В этом году патриаршия служба проходила на Соборной площади Лавры. Свою проповедь Святейший патриарх посвятил теме пандемии и смыслу переживаемых испытаний.
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

По словам патриарха, "люди веры" должны иметь собственный взгляд на происходящее. И понимать, что распространение страшного заболевания на весь мир - это попущение Божие.

Оно случилось на пике человеческого могущества - огромные знания, построенные на них технологии, совершенно отличающиеся от всех предшествующих времен. И эти невероятные достижения человеческого ума многих привели к осознанию (или лучше сказать - к заблуждению, подчеркнул патриарх) полного могущества человека в этом мире.

- Это заболевание человеческой гордыни началось очень давно. И постепенно стало приобретать вид не только личного человеческого недомогания, но стало поражать и общества, и целые цивилизации, - отметил патриарх. - И человек стал занимать в жизни общества то центральное место, которое занимал Бог.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
Патриарх поблагодарил врачей и волонтеров за труд в дни пандемии

Зависимый от своего греха человек обрел благодаря прогрессу страшные разрушительные средства, способные погубить весь род человеческий.

- И единственное, что удерживает людей - это совесть, понимание, что невозможно допустить глобальное истребление всей планеты, - сказал патриарх.

Интеллектуальное могущество, которое не сопровождается одновременным развитием духа человека и укреплением нравственных основ его бытия, приводит к тому, что невероятные достижения ума становятся орудием в руках греховного человека, и это все ставит род человеческий в опасное положение.

Но загадочный и не очень-то подчиняющийся человеку вирус, который не находит исчерпывающего понимания даже у самых лучших специалистов, неожиданно разрушил миф о полном могуществе человека и его центральном месте во всей цивилизации.

- Если эта ситуация обозначила человеческую слабость и неспособность бороться, то не является ли это знаком свыше, чтобы мы задумались о нашей жизни, - сказал патриарх в проповеди, - и поняли: что все, что используется человеком в оправдание его власти и его исполненного гордостию поведения, в одночасье может быть разрушено силой Божией.

Фото: Photoxpress
Как одно грехопадение стало прорывом человека к Богу

И тогда испытание оборачивается возможностью подумать о взаимодействии по вытеснению зла из самых разных человеческих отношений.

- Мыслителям, философам, политикам, но и в первую очередь нам, верующим людям, нужно еще и еще раз пересмотреть наше отношение к самим себе, к человеку и его роли в глобальной истории, - сказал патриарх, - и понять, что надо всеми нами - Господь.

Обновление веры - вот что должно, по мнению патриарха, быть главным итогом выпавшего нам всем испытания.

- Чтобы веру обрели все те, кто ее потерял или не нашел, - сказал патриарх. - И это попущение Божие было нам дано не к смерти, не к гибели, а к обновлению.

Общество Религия Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога
Пираты похитили россиян в Гвинейском заливе
Во Франции начали расследование по факту умышленного поджога собора
В Москве погибла 20-летняя российская фигуристка
Главный инфекционист Минздрава назвал сроки второй волны коронавируса
Кого не пригласят на диспансеризацию в ближайшее время
Как удаленка может изменить человека через 25 лет