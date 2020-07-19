Пентагон запрещает использовать флаги Конфедерации на военных базах США

Пентагон запретил использовать флаги армии конфедератов на американских военных базах. На этот шаг министерство обороны США пошло в связи с продолжающимися уже почти два месяца беспорядками, вызванными гибелью от рук полицейских афроамериканца Джорджа Флойда. Эта смерть сделала тему расизма крайне болезненной, привела к сносу десятков памятников, установленных в честь тех деятелей, которых теперь обвиняют - не всегда справедливо - в расизме и дискриминации.

Кстати, формально флаг никто не запрещал, просто его не включили в список разрешенных. Как завил министр обороны США Марк Эспер, "флаги - это мощный символ, особенно в военном сообществе, для которого они олицетворяют общую миссию, общую историю и особую, вечную связь воинов". "Мы всегда должны быть сосредоточены на том, что нас объединяет: на нашей клятве, нашей конституции и нашем общем долге защищать страну. Флаги, которые мы вывешиваем, должны служить утверждению добра, порядка, дисциплины, отношения ко всем людям с достоинством и уважением", - отметил Эспер.

Согласно решению Пентагона, новые правила относительно флагов не распространяются на музейные выставки, места захоронений, памятники, исторические экспонаты и произведения искусства, где демонстрация флага "не может рассматриваться как поддержка этого флага министерством обороны".

Впрочем, флаги Black Lives Matter и LGBTQ также не вошли в разрешенный список. Как отметили в минобороны, департамент старается быть аполитичным.

Стоит отметить, что США в настоящее время также идут споры о том, следует ли переименовать военные объекты, названные в честь офицеров Конфедерации. Президент Дональд Трамп выступает против этого шага. Он также заявлял, что считает демонстрацию боевого знамени конфедератов вопросом свободы слова.

Напомним, Конфедерация южных штатов существовала на территории современных США в 1861-1865 годах. Во время Гражданской войны конфедераты потерпели поражение, что привело к отмене рабства. Тем не менее в ряде южных штатов из символы используются до сих пор. Многие в США считают это проявлением расизма. Сторонники сохранения символики и названий, касающихся конфедератов, отмечают, что они являются неотъемлемой частью истории страны.