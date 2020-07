Пол Маккартни рассказал о записи EP Beautiful Night и показал видео

Вышел "внеплановый" EP Пола Маккартни. Хотя вначале тот не собирался его выпускать. Экс-битл основательно готовил переиздание своего десятого студийного альбома Flaming Pie, в оригинале вышедшего в 1997 году. И в этот момент ему позвонил Джефф Линн из ELO, который тоже и играл при записи того диска. Напомнил, что на двух треках тогда за барабанами сидел Ринго Старр: в Really Love You и как раз Beautiful Night. И посоветовал позвонить Ринго. С этого и началась история необычного нового мини-альбома Beautiful Night!

- В тот момент я думал о том, что давно не встречался с Ринго в студии, - рассказал теперь Пол Маккартни, - но потом решил, что неплохо бы снова поработать вместе. И Старр не только записал партию ударных и бэк-вокал, но и внес некоторые изменения в исходный вариант песни в процессе джем-сейшнов и ее обсуждений в студии.

Импровизировали экс-битлы в студии снова лихо и затейливо, по рок-н-ролльному. Один из таких джем-сейшнов, длительностью почти в девять минут, как раз и попал в мини-альбом, получив название Oobu-Joobu Part.5.

- Это было волшебство! Как в старые добрые времена The Beatles! - Воодушевился сэр Пол, после чего и издал этот мини-альбом.

Три остальные трека EP Beautiful Night - оригинальная демо-версия этой песни, записанная еще в 1995 году, альтернативный вариант песни Run Through и вот эта - новая версия титульного хита диска.

Сэр Пол, сэр Ринго снялись и в новом видео на эту песню. Клипе сколь душевном, столь и художественном, одновременно рассказавшем историю обычной, но романтичной и доброй городской девушки и вызвавшем у меломанов ностальгические чувства.

Ведь Маккартни и Старр играют в новом клипе со своими музыкантами и на крыше, вызывая невольные ассоциации со знаменитым концертом The Beatles 1969 года на крыше здания, в котором находилась их фирма Apple Records. Именно это выступление впоследствии стало основой для культового фильма Let It Be, получившего премию "Оскар" в номинации "лучший саундтрек".