Посол РФ: Москва не видит смысла во вмешательстве в британские выборы

"Вне зависимости от того, кто побеждает - консерваторы или лейбористы - мы всегда будем стараться работать над улучшениями отношений между нашими странами. Сейчас победили консерваторы, и мы работаем с ними", - отметил посол. По его словам, эта позиция Москвы делает бессмысленным вмешательство в выборы в Великобритании.

Келин также обратил внимание, что в сегодняшнем мире невозможно приписать хакеров к какой-то одной определенной стране. Однако комиссия, которая разбирается в деле о попытках вмешательства в выборы 2019 года, уже выяснила, что несколько кибератак шли напрямую из Великобритании.

Ранее в посольстве РФ отметили, что та самая публикация в британских СМИ материалов о ходе торгово-экономических переговоров Великобритании и США, которую приписывают "российским акторам", прошла практически незамеченной. "Каким образом эпизод, слабо отразившийся в британских СМИ, мог повлиять на исход избирательной кампании - это пусть объясняют авторы данного "расследования". Мы этого не понимаем", - заявили в дипмиссии.

В посольстве также отметили, что Москва протяжении уже нескольких лет мы предлагает Лондону наладить профессиональный диалог для рассмотрения возникающих вопросов. "Британским властям известно о российском Национальном координационном центре по компьютерным инцидентам, специально созданном для этих целей. Однако никаких обращений в связи с указанными инцидентами к нам по официальным каналам не поступало. Следовательно, мы имеем дело не с подлинной озабоченностью компьютерной безопасностью, а с сугубо пропагандистским шагом", - подчеркивают дипломаты.