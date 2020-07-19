Президент Беларуси поздравил с юбилеем народного артиста Василия Ливанова

Признанный лучшим исполнителем легендарного сыщика Шерлока Холмса не только в России, но и на его родине - в Великобритании, народный артист Василий Ливанов принимает 19 июля поздравления в связи со своим 85-летием.

В Беларуси, подчеркивается в приветственном адресе Александра Лукашенко, который цитирует его пресс-служба, легенду российского театрального искусства "знают и любят как талантливого актера, успешного режиссера и писателя", сыгравшего немало ярких, запоминающихся ролей, "которые неизменно привлекают глубиной характера, искренностью, выразительностью и мужественностью".

Президент РБ пожелал Василию Ливанову доброго здоровья, вдохновения и новых творческих успехов, выразив уверенность, что его творчество будет дарить зрителям радость и прекрасное настроение, "содействовать укреплению дружбы между Беларусью и Россией на ниве культуры и искусства".

Сын и внук прославленной актерской династии, напоминают биографы Ливанова, начал свой творческий путь более шестидесяти лет назад на сцене прославленного театра имени Вахтангова. А через год он дебютировал и в фильме кинорежиссера Михаила Калатозова "Неотправленное письмо". Затем последовал ряд ярких ролей в фильмах "Слепой музыкант", "Воскресение", "Коллеги". В 1975 году вышла картина "Звезда пленительного счастья", в которой актер исполнил роль Николая I. А за образ сыщика Холмса ему был вручен орден Британской империи с формулировкой "за службу театру и изобразительному искусству".

Многогранный талант, заложенный родителями, очень быстро позволил перевоплотится Ливанову из великолепного актера в не менее одаренного режиссера, сценариста и постановщика мультфильмов. А мультфильм по его сценарию, написанный весте с Юрием Энтиным, "Бременские музыканты" уже давно стал классикой российской мультипликации.

Кстати, со временем герои этой лирической баллады по воле автора перешагнули рампу и не менее увлекательного мюзикла, в котором, напоминают поклонники Михаила Боярского, роль Трубадура стала дебютной для будущего Д'Артаньяна.

Многие замыслы Ливанова, признаются критики, воплощались на сцене и в кинематографе, не стесняя их автора во времени и пространстве. Помимо создания мультфильмов актер успевал заниматься и их озвучанием. Его неповторимым голосом и сегодня радуют детвору Карлсон в мультфильмах "Малыш и Карлсон", крокодил Гена и даже удав в "38 попугаях". А всего голосом юбиляра на экране озвучено около 300 персонажей.

Уже более тридцати лет Василий Ливанов является членом Союза писателей России, считаясь признанным мастером повестей, рассказов, эссе, воспоминаний о выдающихся деятелях культуры.