Президент Болгарии: Протесты не прекратятся, пока правительство не уйдет в отставку

Президент Болгарии Румен Радев заявил, что протесты в городах республики продолжатся до тех пор, пока правительство не уйдет в отставку.

"Нужно было вести диалог с людьми, когда на то было время, - прокомментировал Радев призыв председателя парламента Цветы Краянчевой к переговорам с митингующими. - Они же (члены правительства - ред.) надменно смотрели свысока, невзирая на нужды народа."

В Болгарии уже более недели продолжаются масштабные демонстрации, участники которых требуют смены действующей прозападно ориентированной власти во главе с фактическим руководителем страны премьером Бойко Борисовым. Граждане обеспокоены глубоким экономическим кризисом на фоне эпидемии коронавируса, а также участившимися коррупционными скандалами в политических кругах.

Сам Радев, в начале года объявивший о своем недоверии правительству, выражает солидарность с протестующими.