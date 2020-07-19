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19.07.2020 07:59
Рубрика: Спорт

Продолжается подготовка наших мужских сборных по баскетболу 3х3

Текст: Илья Трисвятский
Фото: http://www.fiba.basketball Фото: http://www.fiba.basketball
Фото: http://www.fiba.basketball

На учебно-тренировочной базе в подмосковном Новогорске продолжается подготовка наших различных мужских сборных по новой олимпийской дисциплине баскетбол 3х3. Комплексный сбор проходит уже почти полтора месяца, в нем принимают участие игроки национальной, молодежной (U23) и юниорской (U18) сборных.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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Напомним, что в самом начале состоящего из нескольких рабочих циклов сбора к тренировкам приступили: уже имеющей путевку на Олимпиаду в Токио от национальной сборной - Даниил Абрамовский, Александр Антониковский, Никита Баринов, Кирилл Горнаев, Семен Дебда, Александр Захаров, Александр Зуев, Дмитрий Коршаков, Максим Староверов, Станислав Шаров; в старшей "молодежке" (до 23 лет) - Василий Бердников, Константин Греков, Андрей Киселев, Иван Кузуб, Владимир Лаптев, Шухрат Мурадхаджаев, Никита Падун, Иван Пьянзин, Глеб Суворов, Алексей Топорков, Дмитрий Чебуркин, Владислав Шарапов. Главный тренер - Владимир Агабабьян, рулевой команды ближайшего резерва - Дмитрий Зимин. Другие представители штаба команд: тренер по общефизической подготовке (ОФП) - Георгий Артемьев, тренер - Алексей Жердев, врачи - Сергей Наумов, Игорь Дьяконов, массажист - Сергей Макаренко.

В начале июля произошла плановая ротация игроков. Сбор покинули баскетболисты национальной дружины Баринов, Горнаев, Дебда; из "молодежки" - Греков, Лаптев и Пьянзин. На замену им в Новогорск прибыли шестеро, то есть ровно столько, сколько отправились дальше работать по индивидуальной программе. К тренировкам в Новогорске присоединились Илья Карпенков, Сергей Кривых, Александр Кузнецов, Андрей Матеюнас, Владислав Мелешкин и Кирилл Писклов.

Через несколько дней состоялся контрольный турнир. Игроки разделились на шесть команд и провели ряд матчей в особом формате - по 4 минуты, до 7 очков. Хотя по официальным правилам играют не более 10 минут, или же матч завершается раньше, если лидирующая команда набирает 21 очко. На решающей стадии мини-турнира в Новогорске кандидаты в сборную играли друг с другом уже до 11 очков. Реальная ситуация показала, что тренерский штаб произвел идеальную комплектацию борьбы с точки зрения равенства сил. Сразу четыре команды в круговом турнире из шести коллективов финишировали с показателем 3 победы - 2 поражения.

В финале контрольных соревнований тройка Абрамовский-Коршаков-Падун взял верх над командой под условным вторым номером Зуев-Киселев-Шарапов (11:5), во встрече за третье место Карпенков-Топорков-Шаров победили Мелешкина-Суворова-Чебуркина. На пятой позиции в итоговой классификации мини-турнира на площадках Новогорска - Бердников, Кривых, Кузнецов, Староверов. На шестом месте - Антониковский, Кузуб, Матеюнас, Писклов.

Фото: РИА Новости
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Несколько дней назад перед стартом уже третьего по счету смыслового цикла подготовка произошла еще одна ротация кандидатов. Хотя, если точнее, то приступила к подготовке юниорская сборная (до 18 лет), которой в обозримом будущем предстоит участвовать в розыгрыше Кубка мира среди команд соответствующей возрастной категории. В Подмосковье приехали Иван Зимин (ЦСКА), Алексей Лахов, Леонид Тарасов и Степан Чижиков (все - МБА, Москва). К тренировочному процессу старшей "молодежки" U-23 присоединился Максим Личутин. В то же время, параллельно сбор покинули Захаров, Кузуб, Мурадхаджаев, Падун и Топорков. То есть это была уже вторая ротация, после которой общее число участников сбора осталось неизменным - 22 игрока.

- До начала сбора игроки долгое время существовали в условиях самостоятельной организации нагрузок, находились на изоляции. Непростая ситуация. Сейчас подход тренерского штаба такой: чем больше игроков просмотрим - тем лучше, тем больше будет информации к размышлению, - отметил наставник национальной сборной Владимир Агабабьян.

Напомним, что мужская сборная России, равно как и наша женская команда, выступят на Олимпиаде в Токио без участия в какой-либо квалификации. Россияне отобрались в Японию на правах лидеров соответствующих мировых рейтингов Международной федерации баскетбола (ФИБА). Причем в этом рейтинге учитывались комплексно не только чисто спортивные результаты, но и степень активности национальных федераций в развитии дисциплины "баскетбол 3х3", активность стран в проведении у себя внутренних и международных турниров. Здесь объективно нельзя не отметить дальновидную политику главы РФБ Андрея Кириленко, который изначально придавал развитию баскетбола 3х3 и его популяризации усиленное значение. Хотя сам-то Кириленко - большой мастер привычного, классического баскетбола. Он много сезонов провел в НБА, завоевал "золото" чемпионата Европы-2007 и "бронзу" Олимиады-2012.

Из-за пандемии коронавируса COVID-19 международный календарь соревнований по баскетболу 3х3 на сезон-2020 претерпел колоссальные изменения в худшую сторону. Но надежда на возобновление турниров под эгидой ФИБА сейчас есть. На обозримое будущее в расписании ФИБА значатся юниорский (до 18 лет) Кубок мира 25-30 августа в венгерском городе Дебрецен и Кубок Европы 23-26 сентября в Антверпене (Бельгия). Впрочем, календарь может меняться в зависимости от текущей ситуации с коронавирусом.

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