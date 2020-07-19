Путин назвал Ливанова корифеем киноискусства

Президент РФ Владимир Путин поздравил народного артиста РФ Василия Ливанова с 85-летним юбилеем. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

Владимир Путин назвал Ливанова "человеком яркого и щедрого дарования", "подлинным корифеем отечественного киноискусства".

"Ваши актерские работы, все Ваше творчество снискали Вам высочайшее профессиональное признание, а главное - искреннюю, непреходящую любовь зрителей разных поколений", - заявил глава государства.

Президент пожелал юбиляру здоровья и успехов.