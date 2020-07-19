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19.07.2020 11:58
Рубрика: Власть

Путин назвал Ливанова корифеем киноискусства

Текст: Кира Латухина
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин поздравил народного артиста РФ Василия Ливанова с 85-летним юбилеем. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

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Владимир Путин назвал Ливанова "человеком яркого и щедрого дарования", "подлинным корифеем отечественного киноискусства".

"Ваши актерские работы, все Ваше творчество снискали Вам высочайшее профессиональное признание, а главное - искреннюю, непреходящую любовь зрителей разных поколений", - заявил глава государства.

Президент пожелал юбиляру здоровья и успехов.

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