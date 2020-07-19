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19.07.2020 12:57

Распространение клеветы обернется позором

Как сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное", в последнее время некоторые антикитайски настроенные политики, в том числе Госсекретарь США Майк Помпео и советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен, преднамеренно льют грязь на правящую партию Китая - Коммунистическую партию, сеют раздоры между КПК и китайским народом.
Штатам уже давно пора перелистнуть страницу конфронтации, и относиться к КНР как к партнеру, а не сопернику. Фото: Медиакорпорация Китая Штатам уже давно пора перелистнуть страницу конфронтации, и относиться к КНР как к партнеру, а не сопернику. Фото: Медиакорпорация Китая
Штатам уже давно пора перелистнуть страницу конфронтации, и относиться к КНР как к партнеру, а не сопернику. Фото: Медиакорпорация Китая

Однако, в отчете, опубликованном в начале июля Гарвардским университетом, спустя 14 лет наблюдений и исследований, говорится, что уровень доверия китайского народа центральному правительству на протяжении многих лет остается стабильным и составляет более 90 процентов. В этом контексте действия американских политиков, стремящихся всеми силами спровоцировать раздор в отношениях между китайским правительством и народом, оказались ничем иным, как позором на собственную голову.

Попытка сеять вражду зиждется на менталитете холодной войны и предрассудках радикальной идеологии. Их главная цель - сдерживание экономического развития Китая. В то же время, с помощью ведения нападок на китайское правительство, американские политики пытаются скрыть некомпетентность администрации США в урегулировании противоэпидемической работы внутри страны, намеренно вызывая гнев и недовольство американской общественности.

Будучи большой партией со столетней историей, Коммунистическая партия Китая прекрасно понимает, что у нее нет никаких собственных интересов, кроме интересов народа. В условиях нынешней эпидемии Коммунистическая партия всегда ставит в приоритет спасение жизни людей любой ценой. В отчете Гарвардского университета отмечается, что китайский народ дает высокую оценку работе центрального правительства в области предоставления населению общественных услуг, особенно обеспечения достойной жизни социально уязвимым слоям населения.

Однако в момент пандемии Соединенные Штаты заняли позицию - "политические интересы превыше всего", "капитал превыше всего" и "избирательный бюллетень превыше всего", что привело к резкому ухудшению эпидемической ситуации, спаду в экономике, росту безработицы и росту недовольства среди народа. Очевидно, что правящая партия Китая состоит из народа, опирается на народ и служит народу, у них единые интересы, в то время как правительство США служит лишь группе заинтересованных людей, а обращения широкой американской общественности регулярно игнорируются.

По сообщениям американских СМИ, спецслужбы в январе и феврале многократно предупреждали о глобальной опасности, которую представляет COVID-19. Однако в то время отдельные американские политики не восприняли это всерьез, даже сознательно скрывали информацию и ничего не предпринимали.

Аналитики полагают, что одной из важных причин бездействия правительства США является беспокойство в отношении экономики. Наряду с этим, глубоко укоренившиеся проблемы, вызванные разрывом в благосостоянии между богатыми и бедными, такие как социальное неравенство и подрыв общественных интересов, были вскрыты во время эпидемии. Как пишет The New York Times: Хотите сдать тест на коронавирус? Станьте сначала богатыми!

Сейчас количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом и смертей, вызванных его осложнениями, в США составляет четверть от общего числа случаев в мире. Отдельные американские политики, в том числе Майк Помпео и Роберт О'Брайен, должны нести ответственность за эту трагедию. Однако они не сумели раскаяться в своих ошибках и исправить их, вопреки этому они все время пытаются переложить вину, а также при любой удобном случае нападают на правящую партию Китая, чтобы отвлечь внимание от проблемы. Эти действия наглядно иллюстрируют их слабость и недееспособность.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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