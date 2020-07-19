Разработчики ЕГЭ рассказали, сколько стобалльников будет в этом году

Как в этом году изменится число ребят, написавших ЕГЭ на 100 баллов? Об этом "РГ" рассказал руководитель федеральной группы разработчиков заданий ЕГЭ по математике, научный руководитель Московского Центра педагогического мастерства Иван Ященко.

- Мы прогнозируем, что в этом году, как и в прошлом, стобалльников на ЕГЭ будет достаточно много. Их число может немного снизиться, но совсем незначительно. Причины? Аттестаты всем выпускникам школ были выданы без ЕГЭ, заранее. И ребята, которые стали призерами и победителями Всероссийской олимпиады школьников, просто на экзамен не пошли. А ведь именно они традиционно были претендентами на 100 баллов совершенно по разным предметам: математике, физике информатике, химии и т.д. На бюджетные места в вузе они поступают вне конкурса, поэтому ЕГЭ этим "потенциальным стобалльникам" в 2020 году просто оказался не нужен.

В целом, если говорить о результатах ЕГЭ по профильной математике, мы ожидаем, что их уровень будет сопоставим с уровнем прошлого года. Задания первой части - абсолютно такие же. И ребята, и учителя знают их очень хорошо.

Что касается второй части, то мы ожидаем, что участники ЕГЭ лучше решат экономическую задачу, ей и функциональной грамотности в целом уделяется сейчас много внимания.

Геометрию в первой части ребята уже тоже хорошо решают. Во второй - немного похуже: геометрия все еще проигрывает алгебре. Но думаю, в течение нескольких лет и эту ситуацию нам удастся исправить.

Сейчас в соцсетях бурно обсуждается, что на ЕГЭ по разным предметам попадаются задания, отличные от демоверсии. Подчеркну, что демоверсия - это лишь пример, один из вариантов. А полный список того, что проверяется в задании, приведен в спецификации к ЕГЭ. Она публикуется на сайте Федерального института педагогических измерений еще в начале учебного года. Все педагоги о ней знают.

Поясню. В демоверсии ЕГЭ в конкретном задании может быть приведен один или два примера математического уравнения. А в школьной программе - таких уравнений достаточно много. И ребята, и, к сожалению, даже некоторые репетиторы, порой ориентируются лишь на демоверсию или варианты прошлого года... Но в заданиях высокого уровня сложности выпускник должен продемонстрировать умение применять знания в нестандартной, в незнакомой ему ситуации. Смысл в том, что это задание должно быть более-менее новым. При этом, конечно, полностью отвечающим школьной программе по предмету. Но еще раз подчеркну: абсолютно все задачи в ЕГЭ по математике решаются методами, которые есть в школьных учебниках и в этом году были включены в итоговое повторение в рамках бесплатных общедоступных проектов министерства просвещения "Моя школа online" и правительства Москвы, Центра педагогического мастерства.

Уверен, ребята хорошо справились. Скоро будет опубликована статистика, и уверен, она нам это подтвердит.