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19.07.2020 11:11
Рубрика: Общество

Разработчики ЕГЭ рассказали, сколько стобалльников будет в этом году

Текст: Ксения Колесникова
Как в этом году изменится число ребят, написавших ЕГЭ на 100 баллов? Об этом "РГ" рассказал руководитель федеральной группы разработчиков заданий ЕГЭ по математике, научный руководитель Московского Центра педагогического мастерства Иван Ященко.
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

- Мы прогнозируем, что в этом году, как и в прошлом, стобалльников на ЕГЭ будет достаточно много. Их число может немного снизиться, но совсем незначительно. Причины? Аттестаты всем выпускникам школ были выданы без ЕГЭ, заранее. И ребята, которые стали призерами и победителями Всероссийской олимпиады школьников, просто на экзамен не пошли. А ведь именно они традиционно были претендентами на 100 баллов совершенно по разным предметам: математике, физике информатике, химии и т.д. На бюджетные места в вузе они поступают вне конкурса, поэтому ЕГЭ этим "потенциальным стобалльникам" в 2020 году просто оказался не нужен.

Фото: Анна Соловьева/РГ
Рособрнадзор: Задания ЕГЭ не выходят за рамки школьной программы

В целом, если говорить о результатах ЕГЭ по профильной математике, мы ожидаем, что их уровень будет сопоставим с уровнем прошлого года. Задания первой части - абсолютно такие же. И ребята, и учителя знают их очень хорошо.

Что касается второй части, то мы ожидаем, что участники ЕГЭ лучше решат экономическую задачу, ей и функциональной грамотности в целом уделяется сейчас много внимания.

Геометрию в первой части ребята уже тоже хорошо решают. Во второй - немного похуже: геометрия все еще проигрывает алгебре. Но думаю, в течение нескольких лет и эту ситуацию нам удастся исправить.

Сейчас в соцсетях бурно обсуждается, что на ЕГЭ по разным предметам попадаются задания, отличные от демоверсии. Подчеркну, что демоверсия - это лишь пример, один из вариантов. А полный список того, что проверяется в задании, приведен в спецификации к ЕГЭ. Она публикуется на сайте Федерального института педагогических измерений еще в начале учебного года. Все педагоги о ней знают.

Поясню. В демоверсии ЕГЭ в конкретном задании может быть приведен один или два примера математического уравнения. А в школьной программе - таких уравнений достаточно много. И ребята, и, к сожалению, даже некоторые репетиторы, порой ориентируются лишь на демоверсию или варианты прошлого года... Но в заданиях высокого уровня сложности выпускник должен продемонстрировать умение применять знания в нестандартной, в незнакомой ему ситуации. Смысл в том, что это задание должно быть более-менее новым. При этом, конечно, полностью отвечающим школьной программе по предмету. Но еще раз подчеркну: абсолютно все задачи в ЕГЭ по математике решаются методами, которые есть в школьных учебниках и в этом году были включены в итоговое повторение в рамках бесплатных общедоступных проектов министерства просвещения "Моя школа online" и правительства Москвы, Центра педагогического мастерства.

Уверен, ребята хорошо справились. Скоро будет опубликована статистика, и уверен, она нам это подтвердит.

Общество Образование ЕГЭ в России

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