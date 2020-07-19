Эксперт рассказал, почему задания в ЕГЭ могут отличаться от демоверсий

Правда ли, что задания в ЕГЭ могут отличаться от демоверсий? Могут ли они выходить за рамки школьной программы? На эти вопросы "Российской газете" ответил эксперт ЕГЭ, председатель Ассоциации учителей русского языка и литературы Москвы Роман Дощинский.

- Никогда у разработчиков ЕГЭ не было целью сделать задания слишком сложными, такими, чтобы они выходили за рамки школьной программы. Поверьте, это сразу было бы заметно всем экспертам и стало предметом широкого обсуждения. За все годы я ни разу в ЕГЭ по русскому языку или литературе не встречал заданий, которые можно было бы назвать "вузовскими". Да, сами задания могут быть сформулированы не стандартно, да, где-то, возможно, придется поломать голову. И далеко не все ребята напишут на 100 баллов. Но это нормально: ЕГЭ и создан для того, чтобы разделить выпускников по уровню подготовки. Но в любом случае материал будет школьный.

Проблема в том, что многие выпускники и даже репетиторы ориентируются только на демоверсии и опубликованные варианты досрочного периода. Считают, что им попадутся именно такие задания, и никаких других вариантов быть не может. Но это - лишь версии, лишь один пример того, как может выглядеть такое задание. Один из многих вариантов! А полный и предельно конкретный перечень того, какие знания и умения проверяет то или иное задание, приведен в кодификаторе ЕГЭ и спецификации на текущий учебный год. Два этих документа вместе с демоверсиями публикуются в начале каждого учебного года. Все учителя прекрасно о них знают. Именно на них в совокупности и нужно ориентироваться при подготовке к ЕГЭ.

Я убежден, что в любом ЕГЭ должен быть элемент "неожиданности". Иначе экзамен не будет выполнять свою функцию, определять, какой ученик лучше подготовлен, а какой - хуже. Если все будет известно заранее, подготовка к ЕГЭ сведется к натаскиванию на конкретные алгоритмы, а не к проверке реальных знаний и умений их применять. К примеру, возьмем русский язык. В спецификации может быть написано: задание проверяет такую-то орфограмму. Но проверить ее можно на разном языковом материале, на разных словах. Можно на бытовых, а можно и на более сложных и редких в употреблении. Во втором случае выпускнику придется подумать и решить: проверяется это слово ударением, или здесь есть корень с чередованием, или это слово вообще - словарное. И каждый год эти слова могут быть разные.

В этом году, например, на ЕГЭ по русскому языку, как считают выпускники, им попалось новое для них слово "воплотить", его не было раньше в демоверсиях и сборниках по подготовке. Но если у ребят принципиально отработан навык подбора однокоренных слов, они с этим заданием справятся без труда.

В Москве учителя постоянно сами сдают ЕГЭ. И даже педагоги не всегда набирают 100 баллов. Я, например, недавно получил 98 баллов - в моем сочинении нашли одну логическую ошибку. Понимаю, что, наверное, спешил, пропустил. Но нужно совершенно спокойно это воспринимать. Как учителям, так и выпускникам.