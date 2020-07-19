За месяц, прошедший с того момента, как офисы МФЦ постепенно начали возвращаться к привычному режиму работы после карантина, их посетили более 415 тысяч человек. В июне услуги МФЦ предоставлялись только по записи, но с 1 июля офисы стали принимать посетителей в порядке живой очереди. "Но санитарные нормы не позволяют центрам работать с привычной мощностью, поэтому в крупных муниципалитетах наблюдается большой наплыв посетителей", - отмечает министр госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья Максим Рымар. Очереди, в которых граждане стоят в полуметре друг от друга, иной раз растягиваются на всю улицу. Но большинство предоставляемых МФЦ услуг оказываются по экстерриториальному принципу, поэтому получить их можно в любом офисе. Именно такую возможность и дали жителям области - выбрать тот офис, где в данный момент меньше всего посетителей.

Сегодня в области работают 126 офисов и 241 территориальное обособленное структурное подразделение МФЦ. Все они нанесены на интерактивную карту, причем в цветах светофора. Красным цветом отмечены офисы с самой высокой загрузкой, куда в настоящее время пришли больше всего посетителей. Офисы средней загруженности обозначены желтым цветом. Самые свободные центры с минимальной очередью изображены в зеленом цвете. На карте хорошо видно, что нередко в расположенных по соседству центрах, расстояние между которыми на машине можно преодолеть за 10-15 минут, кардинально противоположная ситуация - в одном полно народу, другой же стоит полупустым. Используя данные карты, заявители могут выбрать самый удобный для себя центр, сэкономив тем самым кучу времени и минимизировав контакты с другими посетителями в очереди.

По данным пресс-службы МФЦ Подмосковья, самой востребованной после карантина услугой у жителей области является "Услуга по государственному кадастровому учету недвижимого имущества и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним". В июне за ее получением обратились более 143 тысяч человек. На втором месте по популярности - услуга по предоставлению сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, на третьем - замена социальной карты жителям Московской области.