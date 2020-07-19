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19.07.2020 23:17
Рубрика: Экономика

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Работы на БКЛ будут ускорены
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 157(8211)
Работы на Большой кольцевой линии московского метро будут ускорены. Об этом в субботу заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, посетив площадку станции "Рижская".

Из всех участков БКЛ самым сложным считается северо-восточный. На нем строятся станции "Сокольники", "Рижская" и "Марьина роща" - все пересадочные. Из-за сложных геологических условий проходческие щиты вынуждены идти на глубинах 25-45 метров, хотя в других частях города уже давно практикуют мелкое заложение. Но в данном случае по-другому не получается, так как стройка идет в зоне действующих линий метрополитена и железной дороги. Приходится копать глубоко, а там - грунтовые реки, порой - по колено воды и грязь. Несмотря на это, проходческие щиты идут уверенно. Недавно, рассказал Бочкарев, закончили правый тоннель между "Сокольниками" и "Рижской". "Это было не так сложно, гораздо важнее и сложнее - строить саму станцию, - отметил заммэра. - Сейчас ее готовность примерно 50 процентов". "Рижскую" планируют запустить в составе всего северо-восточного участка. "В планах стоит 2023 год, - напомнил Бочкарев. - Но стоит задача ускорить строительство".

До конца года достроят три станции московского метро

Ускорение коснется не только "Рижской", а вообще всей БКЛ. Сейчас на новом кольце закончено 80 процентов тоннелей. В эти минуты на разных его сегментах работают 11 щитов диаметрами 6 и 10 метров. Маленький комплекс проделывает однопутные тоннели, большой - двухпутные, как, например, на свежей Некрасовской ветке. Как именно ускорять стройку, решает руководство стройкомплекса. Вероятно, на отдельных участках предстоит организовать трехсменную работу, увеличив количество персонала с 15 до 45 тысяч человек.

В регионах Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Расширение московского метро

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