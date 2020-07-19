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19.07.2020 19:27
Рубрика: Экономика

Передали на проезд

В 2020 году регионы получат почти 500 газомоторных автобусов
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 157(8211)
До 1 августа минтранс принимает заявки от регионов на обновление подвижного состава пассажирского транспорта в 2021 году. Основными условиями оказания федеральной поддержки является приобретение транспортных средств большого или особо большого класса со 100% низкопольной частью салона, а также эксплуатация приобретаемых транспортных средств на магистральных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам. В этом году в рамках нацпроекта 447 газомоторных автобусов большого класса и 64 троллейбуса будут поставлены в 12 городских агломераций для обновления автопарка общественного транспорта, сообщили в минтрансе.
Автобусы, приобретаемые российскими регионами, должны быть большими и низкопольными. Фото: mintrans.gov.ru Автобусы, приобретаемые российскими регионами, должны быть большими и низкопольными. Фото: mintrans.gov.ru
Автобусы, приобретаемые российскими регионами, должны быть большими и низкопольными. Фото: mintrans.gov.ru

В список вошли Белгородская, Воронежская, Екатеринбургская, Ивановская, Казанская, Кемеровская, Липецкая, Нижегородская, Омская, Самарско-Тольяттинская, Пермская и Череповецкая агломерации. Как пояснили "РГ" в министерстве, регионы отбирали в соответствии с порядком, утвержденным проектным комитетом нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". "При рассмотрении заявок проводилась экспертная оценка комплекса мер, направленных на развитие городского пассажирского транспорта, реализуемых в регионе", - отметили в минтрансе. В частности, оценивалось утверждение и реализация документов транспортного планирования, оптимизация маршрутной сети. Учитывался переход систем городского пассажирского транспорта на условия заказа транспортной работы с поступлением платы за проезд пассажиров заказчику и оплатой перевозчику работ в полном объеме, а также переход к безналичной оплате проезда.

Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости
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Для обновления подвижного состава городского пассажирского транспорта применяется механизм лизинга. Перевозчики получают право приобрести транспорт со скидкой 60% от стоимости. В 2020 году на финансирование программы предусмотрено 4 млрд рублей из федерального бюджета и 2,6 млрд рублей из внебюджетных источников, привлекаемых "Государственной транспортной лизинговой компанией".

По поручению правительства минтранс совместно с производителями техники уже проработал возможность закупки и опережающей поставки в IV квартале 2020 года автобусов, троллейбусов и трамваев в те регионы, которые будут отобраны на 2021 год. Производители техники предварительно подтвердили такую возможность, отметили в минтрансе.

Регионы

Как проходит транспортная реформа

Преимущества новых автобусов и троллейбусов уже оценили сотни горожан. Как проходит транспортное обновление, выясняли корреспонденты "РГ".

Воронеж в 2020 году планирует получить 62 городских автобуса большой вместимости на газомоторном топливе. В заявке региона на 2021 год значится уже 80 машин. Как сообщили "РГ" в департаменте промышленности и транспорта Воронежской области, в 2018 году за счет средств регионального бюджета были приобретены и переданы в управление "Воронежпассажиртранса" 18 новых ЛиАЗов на газомоторном топливе для работы на городских маршрутах, а в 2019-м - шесть. Парк обновляют и частные перевозчики. "В 2019 году они приобрели 130 новых автобусов различных марок и модификаций, а за первые пять месяцев 2020 года - 79 машин", - пояснили в департаменте. ЛиАЗ 5292 - современный и удобный для большинства пассажиров автобус, отметил сопредседатель регионального отделения воронежского общественного движения "Город и транспорт" Юрий Новиков. "К сожалению, в таких автобусах не предусмотрен салонный кондиционер, и вся "борьба" за оснащение автобусов климат-системами - еще впереди", - полагает он.

Междугородним автобусам разрешили использовать зарубежные тахографы

Власти Самары в 2020 году планируют закупить 25 новых автобусов большой вместимости, и все они поступят в распоряжение частного перевозчика. Большая часть закупки - 60% - будет оплачиваться из бюджета РФ, остальное вложит перевозчик. В 2021 году город предполагает закупать транспорт с кондиционерами, однако все будет зависеть от объемов финансирования и возможностей городского и регионального бюджетов, а также от того, что поступит из бюджета федерального.

В Перми стартовал третий - окончательный - этап городской транспортной реформы. Основная ее цель - внедрение нового подхода к перевозкам пассажиров (чрезмерно протяженные маршруты укорачиваются, создаются пересадочные пункты). Масштабную реорганизацию общественного транспорта пермские власти начали два года назад. Тогда местные чиновники заявили, что будет пересмотрен подход к выбору перевозчиков и создана новая транспортная сеть. До этого автобусные маршруты в Перми никто не менял - они сложились сами по себе еще в 1990-е годы, и на них работали в основном старые машины. Внедрение новой транспортной модели в Перми началось с того, что городские власти обсудили с населением, как именно должны городские маршруты, и на основании этого сформировали маршрутную сеть. Была введена оплата проезда транспортной или банковской картой, появились бесплатные пересадки с одного маршрута на другой. Сейчас в Перми 686 пассажирских автобусов, из них 386 - 2019 и 2020 годов выпуска.

Подготовили Татьяна Ткачева, Ольга Дмитренко, Константин Бахарев, "Российская газета", Воронеж, Самара, Пермь

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