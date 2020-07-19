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19.07.2020 23:21
Рубрика: Происшествия

Сила тока

Возбуждено уголовное дело против водителя самоката
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 157(8211)
Полиция Москвы возбудила уголовное дело против мужчины, который сбил на электросамокате 47-летнюю женщину. Несмотря на то что за последние два года по России подобных случаев было больше 80, расследования по таким ЧП - скорее редкость.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"РГ" уже неоднократно писала о проблемах с регулированием так называемых "средств мобильности": сегвеев, электросамокатов, гироскутеров. Несмотря на то, что устройства способны разгоняться быстрее велосипеда, а иной раз - и автомобиля, на них можно ездить без прав. "Водители" самокатов чаще всего формально водителями не считаются, отмечает адвокат-партнер Московской коллегии адвокатов "Лебедева-Романова и партнеры" Тамерлан Барзиев. Права нужны только на самокаты, у которых электродвигатель мощнее 250 Вт. Однако это не значит, что нарушения ПДД на самокатах сойдут с рук.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Минтранс разработал поправки в ПДД для электросамокатов и моноколес

Инцидент, по которому возбудили уголовное дело, произошел в 10-м микрорайоне Зеленограда, сообщили в окружном УВД. Происшествие даже попало на камеры уличного наблюдения. Прекрасно видно, как женщина, едва выйдя на дорогу, попадает под летящий самокат. В полиции о произошедшем узнали после того, как пострадавшая попала в больницу. Врачи сообщили о "криминальном" характере травм. Женщина получила травмы, которые считаются тяжким вредом для здоровья: падая, она сильно ударилась головой об асфальт. Отдел полиции по районам Силино и Старое Крюково возбудил уголовное дело по статье 118 УК РФ - "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности". Ездока быстро задержали. Им оказался 39-летний приезжий, который ранее уже был судим. После допроса его отпустили под подписку о невыезде. По этой статье самокатчику грозит штраф до 80 тысяч рублей, исправительные работы до 2 лет, ограничение свободы до 3 лет или арест на срок до 6 месяцев.

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