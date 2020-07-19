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19.07.2020 10:16
Рубрика: Общество

В столице рассказали о новой онлайн-программе "Московских сезонов"

Текст: Любовь Проценко

Вот уже более трех месяцев проект правительства Москвы "Московские сезоны" радует взрослых и детей увлекательными онлайн-событиями: мастер-классами, тренировками, концертами, встречами со знаменитостями. На предстоящей неделе, с 20 по 26 июля, на страничках "Московских сезонов" в социальных сетях Instagram, Facebook, VK и "Одноклассники" ждет новая серия спортивных занятий от игроков и тренеров Регби-клуба ЦСКА, встречи с авторами издательства БОМБОРА, лучшие летние рецепты от шеф- поваров столичных ресторанов, а так же множество других полезных занятий.

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В частности, одна из постоянных рубрик "Московских сезонов дома" - видел тренировки. На этой неделе вести их будут игроки Регби-клуба ЦСКА, Чемпионы Высшей лиги сезона-2019 по регби-15 и регби-7. "Наши игроки и тренеры с удовольствием поделятся с вами своим опытом, знаниями и упражнениями - выполняйте упражнения каждый день всей семьей с Регби-клубом ЦСКА Москва!", - рассказали спортсмены.

Продолжится и рубрика "Интервью с блогером"! В понедельник, 20 июля, в 11:00 в гостях будет Павел Макаров, известный многим как "Офисный Планктон". Он расскажет о своих любимых местах для прогулок по столице и о том, по чему он больше всего соскучился за карантине. В четверг, 23 июля, в 10:00 из интервью с создателем проекта "Гуляем по Москве" Евгением Степановым можно будет узнать про "самые московские места" нашей столицы!

Во вторник, 21 июля, в 13:00 под руководством шеф-повара Юрия Книжника участники московских сезонов смогут приготовить вкусную и полезную летнюю закуску: томаты в кисло-сладком соусе!

В пятницу, 24 июля, в 12:00 шеф-повар иконсультант по ресторанному менеджменту Иван Кудряшов пригласит на пикник. В меню у него ожидается холодный десертный суп гаспачо из клубники и два варианта брускетт: с клубникой и маскарпоне, и с рикоттой и грушей!

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