В Приамурье создадут карантинную зону на границе с Китаем

В Амурской области появится карантинная полоса на границе с КНР. Ее необходимость возникла после вспышки африканской чумы свиней в этой стране.

Особая зона пройдет через 11 муниципальных образований вдоль государственной границы по реке Амур. Ее ширина составит 50 метров, длина - 1250 километров. Ограничения коснутся жителей 37 приграничных населенных пунктов региона. Знаки, обозначающие начало буферной зоны, начнут устанавливать в ближайшее время. В карантинной полосе запретят держать и пасти скот, размещать пасеки, косить сено и заготавливать корма для сельхозживотных. "Установка карантинной полосы - вынужденная мера, связанная с нестабильной эпизоотической ситуацией в КНР. К сожалению, каждый год мы фиксируем случаи, когда к российскому берегу Амура прибивает трупы животных из Китая. Туши исследуют на опасные заболевания и уничтожают, затем проводят дезинфекцию территории, однако опасность заноса инфекций все же остается", - пояснил начальник управления ветеринарии Амурской области Сергей Самохвалов.

Из-за риска заноса заболеваний амурское управление ветеринарии обратилось в Минсельхоз РФ с предложением об установлении карантинной полосы. В нее не попали крупные животноводческие предприятия. А для местного населения за выпас скота в карантинной зоне или заготовку кормов предусмотрены штрафы - от 300 до 1000 рублей. Животные будут на две недели помещены на карантин.