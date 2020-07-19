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19.07.2020 21:55
Рубрика: Общество

"Океан" снова на волне

Знаменитый детский лагерь в Приморье принял первую летнюю смену
Текст: Анна Бондаренко ("Российская газета", Владивосток)
Российская газета - Федеральный выпуск № 157(8211)
После продолжительного перерыва, вызванного пандемией, стартовал сезон детского отдыха на берегу Японского моря - во Всероссийском детском центре "Океан". Правда, пока приехали 833 школьника из Приморья. "Среди них - дети врачей, медперсонала больниц Приморья, обеспечивающих безопасность в период распространения новой коронавирусной инфекции, а также дети работников силовых структур, - рассказал директор ВДЦ "Океан" Андрей Базилевский.

То, что у смены есть свои особенности, которые диктуются эпидобстановкой, стало ясно в самом начале заезда: пройти через КПП с ребенком мог только один взрослый. Оформление детей шло с соблюдением требований социальной дистанции и масочного режима. На входе всем измеряли температуру. В корпусах и на территории установлены автоматические санитайзеры, лежат маски. Впервые за 37 лет работы детского центра его персонал не будет покидать территорию, пока длится смена, чтобы не подвергать детей рискам заражения COVID-19. Все, кто работает с детьми, прошли тестирование на антитела к коронавирусу. Сотрудники центра будут проживать на его территории.

Только две тысячи детских лагерей смогли открыться в этом году

Согласно предписаниям Роспотребнадзора все три недели смены дети и персонал полностью изолируются от внешнего мира: территория "Океана" будет закрыта, отменены даже родительские дни. В первый день смены дети познакомились друг с другом, прошли по лагерю с экскурсией, а вечером спели песни под гитару.

В регионах Общество Семья и дети Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Отдых детей в летних лагерях

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