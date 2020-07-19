Нижегородцы пожаловались на сильный запах газа на улице

МЧС по Нижегородской области выясняет причины возникновения запаха газа в Нижнем Новгороде. Об этом "РГ" сообщили в ведомстве.

- Пожарно-спасательные подразделения 1-ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Нижегородской области направлены для проверки газовых заправочных станций города на предмет утечек. При взаимодействии с ГУ НЦУКС проверяется информация о возможных авариях и утечках газа при транспортировке по железнодорожным путям, - уточнили в МЧС.

В ООО "Газпром Трансгаз Нижний Новгород" пояснили, что оборудование работает штатно, утечек одоранта не было зафиксировано. Источник запаха устанавливается.

Нижегородцы в течение нескольких часов жалуются в социальных сетях на то, что на улицах чувствуется сильный запах газа. При этом люди пишут, что дозвониться до экстренных служб невозможно, линия занята, по всей видимости, из-за большой нагрузки.

В правительстве Нижегородской области сообщили, что создан оперативный штаб для выяснения причин происшедшего. В городе мобильные лаборатории Роспотребнадзора проводят заборы воздуха. Жителям рекомендовано сохранять спокойствие и оставаться дома.