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19.07.2020 17:36
Рубрика: Общество

Умер вице-премьер правительства Самарской области

Текст: Валентина Зотикова (Самара)

Ушел из жизни заместитель председателя правительства Самарской области Александр Карпушкин. Губернатор региона Дмитрий Азаров выразил соболезнования по случаю кончины вице-премьера.

Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба правительства области.

"Много лет Александр Викторович отдал родному городу - Самаре, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - Работая на муниципальной службе, он многое сделал для развития областной столицы, укрепления экономики и финансовой устойчивости, повышения качества жизни людей".

Он отметил, что в последние годы Александр Карпушкин был ключевым членом команды областного правительства - курировал вопросы инфраструктурного развития региона.

Александр Карпушкин с 2010 по 2014 года занимал должность руководителя департамента экономического развития администрации Самары, позже - первого заместителя главы города.

С 2015 по 2018 год работал на посту директора по поддержке блока антикризисного управления. А 15 февраля 2018 года перешел на должность первого заместителя главы Самары. Кресло заместителя председателя правительства области он занял с декабря 2018 года.

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