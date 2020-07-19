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19.07.2020 14:16
Рубрика: Происшествия

В Башкирии нашли тело пропавшего шестилетнего мальчика

Текст: Гульназ Данилова

В Башкирии проводится доследственная проверка по факту утопления шестилетнего ребенка.

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Как сообщили в следственном управлении СКР по РБ, на данный момент известно, что трагедия произошла 18 июля днем. Вместе с родителями и старшим братом ребенок отдыхал на берегу реки Ашкадар и купался. В какой-то момент он пропал из виду.

- Родители начали поиски, после чего обратились к спасателям и в полицию. На следующий день спасатели МЧС извлекли тело ребенка из воды. Как установлено, берег на данном участке не был оборудован для купания, - уточнили в следственном управлении.

Место происшествия осматривается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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