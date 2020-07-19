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19.07.2020 14:36
Рубрика: Общество

МЧС предупредило об ухудшении погоды в регионах Сибири

Текст: Нина Рузанова

Ливни, порывистый ветер и град ожидаются в регионах СФО в понедельник, 20 июля. Как сообщает ТАСС со ссылкой на региональные управления МЧС, в Томской области возможны грозы с усилением ветра до 17-22 метров в секунду.

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Об ухудшении погоды предупредили жителей Хакасии, Красноярского края и Иркутской области - в регионах ожидаются сильные дожди, грозы, порывистый ветер. Аналогичные погодные условия прогнозируют в Новосибирской, Омской и Кемеровской областях.

Однако жаркая погода - до плюс 33 градусов в Красноярском крае и Хакасии - сохранится. В связи с этим в МЧС напоминают о высокой пожароопасности. Гидрометцентр России также назвал южные регионы Сибири самыми пожароопасными в стране в ближайшие дни.

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Кемеровская область СФО Красноярский край СФО Новосибирская область СФО Омская область СФО Томская область

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