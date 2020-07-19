В Нальчике люди 5 минут провисели вниз головой на неисправном аттракционе

В центральном парке столицы Кабарадино-Балкарии произошел сбой работы экстремального аттракциона - люди провисели несколько минут на высоте вниз головой.

Видео с происшествия выложили в соцсети очевидцы. На кадрах видно, как пассажиры застряли в поднявшейся кабине и провели там некоторое время вверх тормашками. Удивительно, что "пострадавшие", да и прохожие отреагировали на происходящее довольно спокойно - никто не кричал и не звал на помощь.

В администрации парка прокомментировали, что данный инцидент действительно имел место и произошел накануне в субботу. Причиной остановки механизма стал скачок электроэнергии.

"Аттракцион полностью безопасен и прошел все проверки на безопасность. Из-за небольшого сбоя электроэнергии аттракцион остановился, чтобы перейти на ручной режим. Благодаря быстрой реакции наших сотрудников буквально через 5 минут все успешно покинули аттракцион. К счастью, никому не понадобилась медицинская помощь", - говорится в официальном аккаунте парка аттракционов в Нальчике в Instagram.

Сообщение о нештатной ситуации в МЧС региона также не поступало. Кроме того, по словам администрации парка, всем, кто в этот момент находился в карусели, были принесены извинения и предложены бонусы.