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19.07.2020 19:36
Рубрика: Происшествия

В Нальчике люди 5 минут провисели вниз головой на неисправном аттракционе

Текст: Анна Юркова

В центральном парке столицы Кабарадино-Балкарии произошел сбой работы экстремального аттракциона - люди провисели несколько минут на высоте вниз головой.

С 9 апреля все аттракционы должны будут проходить госрегистрацию

Видео с происшествия выложили в соцсети очевидцы. На кадрах видно, как пассажиры застряли в поднявшейся кабине и провели там некоторое время вверх тормашками. Удивительно, что "пострадавшие", да и прохожие отреагировали на происходящее довольно спокойно - никто не кричал и не звал на помощь.

В администрации парка прокомментировали, что данный инцидент действительно имел место и произошел накануне в субботу. Причиной остановки механизма стал скачок электроэнергии.

"Аттракцион полностью безопасен и прошел все проверки на безопасность. Из-за небольшого сбоя электроэнергии аттракцион остановился, чтобы перейти на ручной режим. Благодаря быстрой реакции наших сотрудников буквально через 5 минут все успешно покинули аттракцион. К счастью, никому не понадобилась медицинская помощь", - говорится в официальном аккаунте парка аттракционов в Нальчике в Instagram.

Сообщение о нештатной ситуации в МЧС региона также не поступало. Кроме того, по словам администрации парка, всем, кто в этот момент находился в карусели, были принесены извинения и предложены бонусы.

В регионах Происшествия ЧП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО СКФО Кабардино-Балкария Нальчик

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