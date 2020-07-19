На Ленинградской АЭС начался физический пуск второго энергоблока

На Ленинградской атомной станции начался физический пуск второго энергоблока. Он продлится около двух месяцев, сообщает пресс-служба "Росэнергоатома".

За это время в реактор загрузят 163 тепловыделяющих сборки, в каждой из которых - свежее ядерное топливо. Его изготовили в Новосибирске.

После загрузки сборок реактор выведут на минимально возможную мощность. При мощности в один процент специалисты смогут проверить, насколько корректно были проведены работы и готов ли энергоблок к работе. Затем мощность будет увеличиваться пока плавно не дойдет до 100 процентов.

Следующим этапом станет энергетический запуск и апробирование оборудования. Ввод энергоблока в эксплуатацию намечен на лето 2021 года. Но ожидается, что уже осенью энергоблок даст первые киловатт-часы энергии.