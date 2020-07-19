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19.07.2020 22:13
Рубрика: Культура

Романтик на Двине

В Архангельске воссоздали "беседку Грина", где писатель коротал свою ссылку
Текст: Марина Ледяева ("Российская газета", Архангельск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 157(8211)
На берегу Северной Двины в Архангельске снова красуется девятиметровая резная "беседка Грина". В 1910-1912 годах писатель-романтик Александр Грин отбывал на севере ссылку. Современники утверждали, что часто видели его в живописном павильоне, установленном в конце XIX века. В советские годы беседку то ли увезли в Москву, то ли просто снесли. Но жители столицы Поморья о Грине не забыли и просили власти города воссоздать архитектурное свидетельство его прогулок над Двиной.

Новую беседку по муниципальному контракту построили мастера из колонии города Вельска. В этом нет ничего странного, осужденные делают для городов много полезного - от остановок до фонарей. Но беседка Грина стала особым заказом. Это точная копия исторического павильона, воссозданная по старинным фотографиям из отборной северной сосны. Всю работу делали вручную, с помощью лобзика и ножовки.
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В Архангельске живет легенда: именно на Северной Двине Александр Грин увидел окрашенные закатом алые паруса, которые вдохновили писателя на создание знаменитого произведения. "О Грине с первых его шагов в литературе складывались легенды, - улыбается сотрудник Архангельской областной научной библиотеки имени Добролюбова Ирина Смирнова. - История об алых парусах хороша уже тем, что благодаря ей северяне знают об этой странице жизни Грина. Он был романтиком, ему нравилось участвовать в революционном движении. За эту деятельность его арестовали и сослали в Архангельскую губернию, где писатель жил со своей женой". Большую часть ссылки чета провела в деревне Великий Двор на Пинежье. Там Грин очень тосковал, написал повесть "Жизнь Гнора" о заточении на необитаемом острове. Затем ему разрешили поселиться на Кегострове, что напротив Архангельска, а последние два месяца перед отъездом супруги жили в самом городе.

В регионах Культура Литература Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область Архангельск

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