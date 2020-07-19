В центре Петербурга закрыли контору по незаконному обналичиванию средств

В Петербурге на Кирочной улице сотрудники полиции обнаружили контору, занимающуюся незаконным обналичиванием денег. По оценкам правоохранительных органов, через фирму прошло не меньше 100 миллионов рублей, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В группу входили три женщины. Как считают в следствии, дамы находили фирмы, которые заинтересованы в сокрытии доходов. Руководила группой женщина, возглавлявшая фирму по консультационным услугам в сфере финансовой отчетности.

Знакомая этой дамы формировала бухгалтерские документы для подачи в госорганы. Схема была такой: деньги переводились на фирмы-однодневки под видом оплаты товаров или услуг. За обналичивание фирма брала 13 процентов от общей суммы. Таким образом, доход злоумышленниц составил порядка 13 миллионов рублей.

Уголовное дело возбуждено по статье "Незаконная банковская деятельность". Все три фигурантки находятся под подпиской о невыезде.