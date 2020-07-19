В Исаакиевском соборе возобновились богослужения

В Исаакиевском соборе прошла Божественная Литургия. За 111 дней это первое проведенное здесь богослужение, сообщает ТАСС со ссылкой на ключаря собора Алексея Исаева.

Прихожане могут прийти в собор в масках и перчатках, на входе им измеряют температуру. Сами помещения, где проходила служба, дезинфицировались.

Утренняя служба в соборе будет проходить в восемь утра. За расписанием в приходе Исаакиевского собора рекомендуют следить по странице Вконтакте.

Напомним, что музей Исаакиевского собора также открывается сегодня, 19 июля. А с 16 июля работает коллонада. Ее открытие вызвало такой ажиотаж среди туристов, что все билеты раскуплены до вторника, 21 июля. На ближайшие дни нет билетов и в Исаакиевский собор.